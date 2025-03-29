Pelo menos quatro pessoas foram hoje esfaqueadas durante um ataque na cidade norueguesa de Trondheim, anunciaram as autoridades locais. Os serviços de emergência confirmaram, este sábado, a ocorrência de “um grave incidente violento” no bairro de Mollenberg, em Trondheim.

“Há várias pessoas feridas e o responsável foi detido”, indicou a polícia, citada pelo jornal norueguês Dagbladet.

Os feridos, entre os 20 e 40 anos, foram hospitalizados, estando um deles em estado grave.

Um porta-voz da polícia, Inger-Johanne Grovassbakk, avançou ao jornal VG que o suspeito do ataque é um homem, com cerca de 40 anos, que já foi acusado de um crime de ofensas graves.

O atacante também ficou ferido na sequência do ataque e, segundo a polícia, usou uma faca.

Silje Flack Bergby, uma advogada envolvida na investigação do caso, contou ao jornal norueguês Nidaros que a pessoa que ficou gravemente ferida já foi submetida a uma cirurgia, por volta das 15h50 (14h50 em Lisboa) e “não corre risco de vida”.

“Temos o controlo de todos os envolvidos. Atualmente há uma pessoa suspeita no caso. Iremos avaliar o papel dos restantes. O desenrolar dos acontecimentos é, de momento, pouco claro”, afirmou Silje Flack Bergby.

A polícia considera que ainda é cedo para triar conclusões.

“Chegámos rapidamente, juntamente com a ambulância e o pessoal médico. Ainda é cedo nesta fase da investigação, mas acreditamos que temos a situação sob controlo”, revelou a comandante da polícia de Trøndelag, Lars Nilsen.

Ida Emilie Løge, que vive perto da zona do ataque, contou que viu uma pessoa a ser socorrida por alguém que estava a passar por perto, mas a ambulância chegou pouco depois.

“Foi muito assustador ver a pessoa deitada, inconsciente. Já tinha havido confusão aqui antes”, acrescentou Ida Emilie Løge à NRK, rádio pública da Noruega.

A polícia continua no local a investigar o ataque.