As autoridades iniciaram este domingo durante a tarde buscas para encontrar um praticante de parapente que terá alegadamente desaparecido na praia das Furnas, em Vila de Bispo, informou a Autoridade Marítima nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN adianta que as buscas foram desencadeadas na sequência de um alerta dado por um popular que se encontrava na zona, às 17:20, e que transmitiu às autoridades ter visto um equipamento de parapente dentro de água.

Ao chegar ao local, no distrito de Faro, elementos da Estação Salva-vidas de Sagres localizaram e recolheram o equipamento, tendo sido de imediato iniciadas buscas, lê-se na nota.

Nas operações de busca, coordenadas pelo comandante local da Polícia Marítima (PM) de Lagos, encontram-se ainda empenhados elementos da PM de Lagos e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.

Foram ativados ainda dois ‘drones’ do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve (CREPCA).