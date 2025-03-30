Quis o destino, a sorte e a competência que o FC Porto deixasse de correr atrás do título para correr atrás do terceiro lugar. A cerca de mês e meio do final do Campeonato, os dragões entravam em campo depois da pausa para os compromissos das seleções nacionais a três pontos do Sp. Braga, a nove do Benfica e a 12 do Sporting — ou seja, completamente obrigados a ganhar.

Na Amoreira, a equipa de Martín Anselmi visitava o Estoril numa fase em que tinha vencido apenas dois dos últimos cinco jogos, já que no espaço de um mês perdeu com a Roma e o Sp. Braga e empatou com o V. Guimarães, resultados que comprometeram a luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões através do Campeonato. Ainda assim, e mesmo sob a pressão de não estar a conseguir melhorar a temporada do FC Porto desde o momento em que substituiu Vítor Bruno, Martín Anselmi mantinha o otimismo.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Estoril-FC Porto, 1-2 27.ª jornada da Primeira Liga Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa) Estoril: Kevin Chamorro, Wagner Pina (Vinícius Zanocelo, 67′), Kévin Boma (Alejandro Marqués, 45′), Pedro Álvaro, Felix Bacher, Pedro Amaral (André Lacximicant, 84′), Xeka, Jordan Holsgrove, João Carvalho, Rafik Guitane (Pedro Carvalho, 67′), Yanis Begraoui (Fabrício Garcia, 67′) Suplentes não utilizados: Diogo Dias, Philippe Lanquetin, Jandro Orellana, Gonçalo Costa Treinador: Ian Cathro FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Nehuén Pérez, Marcano, Francisco Moura, Alan Varela, Stephen Eustáquio (Zé Pedro, 90+1′), Fábio Vieira (André Franco, 76′), Rodrigo Mora (Martim Fernandes, 86′), Pepê (Gonçalo Borges, 76′), Samu (Deniz Gül, 86′) Suplentes não utilizados: Samuel Portugal, Otávio, Tomás Pérez, William Gomes Treinador: Martín Anselmi Golos: Yanis Begraoui (gp, 15′), Samu (gp, 45′), Rodrigo Mora (64′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Kévin Boma (7′), a Wagner Pina (32′), a Xeka (45+4′), a Pedro Amaral (74′), a Nehuén Pérez (75′), a Francisco Moura (90+5′)

“Senti logo o apoio na primeira vez em que eu e o presidente falámos. Sempre soube do projeto que queríamos construir juntos e sempre soube que teria todo o apoio, não só o André [Villas-Boas], mas também de toda a gente no FC Porto. Falamos diariamente, semanalmente, onde estipulamos o caminho que queremos percorrer. Sabemos que FC Porto queremos construir. Não queremos um FC Porto de hoje, queremos um FC Porto de sempre. Não queremos só resolver os problemas de hoje. Na Argentina dizemos ‘pão para hoje, fome para amanhã’. Mas queremos resolver o de hoje e o de amanhã. Claro que percebemos que isto leva tempo, é um trabalho, um processo”, explicou o treinador argentino na antevisão da partida.

Assim, este domingo, Martín Anselmi mantinha o onze inicial que tinha lançado na última jornada e apostava em Pepê e Rodrigo Mora no apoio mais direto a Samu, com Alan Varela no meio-campo e Danny Namaso e Tiago Djaló a ficarem de fora da ficha de jogo, sendo que Stephen Eustáquio se juntava a Marcano e Nehuén Pérez para formar o trio de centrais. Do outro lado, num Estoril vindo de três jogos sem ganhar, Ian Cathro lançava Yanis Begraoui como referência ofensiva.

⏱️ 22’ | Estoril Praia 1 – 0 Porto ◉ Dragão a perder, após um bom arranque na partida, com mais bola (70% de posse)#EPFFCP #LigaPortugal pic.twitter.com/PBibb6L4wS — GoalPoint (@_Goalpoint) March 30, 2025

O FC Porto começou melhor e poderia ter inaugurado o marcador logo nos instantes iniciais, com Pepê a surgir isolado na cara de Kevin Chamorro, mas Kévin Boma a intercetar o lance no último momento com um corte importante (6′). Francisco Moura cabeceou ao lado logo depois, na sequência de um cruzamento na direita (7′), Fábio Vieira rematou de fora de área para o guarda-redes encaixar (8′) e Samu até marcou, mas a jogada foi anulada por fora de jogo do avançado espanhol (10′). Adivinhava-se o golo dos dragões na Amoreira — mas aconteceu o mais inesperado.

Marcano tocou com a mão na bola na área dos dragões, Hélder Malheiro foi chamado ao VAR e assinalou grande penalidade, com Yanis Begraoui a converter e a colocar o Estoril a ganhar num jogo em que estava a ser claramente inferior (15′). O FC Porto não teve grande reação ao golo sofrido, sentindo claramente a desvantagem depois de ter realizado 15 minutos iniciais a um bom nível, e só voltou a ameaçar a baliza de Kevin Chamorro através de um remate de Fábio Vieira que passou ao lado (24′).

21.º golo de Samu esta época, o 15.º na Liga ???????? – é o 2.º melhor marcador da prova, com metade dos golos de Gyokeres ⚠ Em 2025, Samu só marcou 2 golos, ambos de grande penalidade pic.twitter.com/fobCTkRtZw — Playmaker (@playmaker_PT) March 30, 2025

A equipa de Martín Anselmi dominava o encontro por inteiro, mantendo-se totalmente inserida no meio-campo contrário contra um Estoril que se viu a ganhar e juntou setores, recuando ainda mais as linhas para tentar resguardar o resultado. O FC Porto tinha muita bola, mas faltava critério e definição para criar oportunidades e situações de finalização, já que os lances mais perigosos surgiam essencialmente através de remates de fora de área.

Ainda assim, os dragões voltaram a acelerar na ponta final da primeira parte e Rodrigo Mora quase empatou, permitindo uma defesa crucial a Kevin Chamorro (39′). Logo depois, contudo, a história do jogo inverteu-se: Hélder Malheiro foi novamente chamado ao VAR, analisou as imagens sobre uma mão na bola de Jordan Holsgrove e assinalou grande penalidade, com Samu a converter para igualar tudo (45′). Ao intervalo, com dois penáltis, Estoril e FC Porto estavam empatados.

⏱️ INTERVALO | Estoril Praia 1 – 1 Porto ◉ Igualdade que premeia o equilíbrio no perigo das ocasiões criadas (xG)

◉ Ainda assim, dragões vão dominando e tendo mais bola no último terço (68,6%)#EPFFCP #LigaPortugal pic.twitter.com/DQT7XBDPjW — GoalPoint (@_Goalpoint) March 30, 2025

Ian Cathro mexeu ao intervalo e trocou Kévin Boma por Alejandro Marqués, com o Estoril a readaptar-se para uma linha recuada com quatro elementos a defender, algo que deixava a ideia de que os estorilistas acreditavam que poderiam retirar mais do que o empate do jogo. O primeiro lance de perigo da segunda parte pertenceu mesmo à equipa da casa, com Rafik Guitane a rematar de fora de área para Diogo Costa afastar (49′), mas o adiantar do relógio acabou por trazer de volta um domínio muito natural do FC Porto.

Marcano rematou ao lado (53′), João Mário também falhou o alvo (58′), Nehuén Pérez teve uma boa oportunidade (63′) e os dragões recuperaram o ascendente na partida, ainda que o Estoril demonstrasse muito conforto com a ideia de defender o empate e acelerar sempre que existia algum espaço. Já depois da hora de jogo, porém, apareceu a magia: Rodrigo Mora combinou com Francisco Moura, recebeu novamente na área, tirou um adversário da frente e atirou para recuperar a vantagem do FC Porto (64′).

Aos 17 anos, Rodrigo Mora ⚽marca pela 5.ª vez na I Liga esta época – marca pela 2.ª jornada consecutiva ⚠ 2.ª vez que Rodrigo Mora marca em jogos consecutivos esta época: já tinha acontecido em dezembro, frente a Moreirense e Boavista pic.twitter.com/65lyCbOBPY — Playmaker (@playmaker_PT) March 30, 2025

Ian Cathro reagiu com uma tripla alteração e Martín Anselmi também mexeu pouco depois, trocando Fábio Vieira e Pepê por André Franco e Gonçalo Borges. O Estoril não conseguiu reagir ao golo sofrido, mostrando-se algo desgastado e sem discernimento para ir atrás de algo mais, e o FC Porto manteve o domínio sem necessidade de implementar grande velocidade ou intensidade. Samu ainda cabeceou para defesa de Kevin Chamorro (78′), assim como Eustáquio rematou para o guarda-redes encaixar (78′), mas já nada mudou até ao apito final.

O FC Porto venceu o Estoril na Amoreira, somou a segunda vitória consecutiva pela primeira vez desde que Martín Anselmi é o treinador e regressou ao terceiro lugar do Campeonato, sendo que tem os mesmos pontos que o Sp. Braga. O técnico dos dragões usou um provérbio argentino para fazer a antevisão da partida e a verdade é que, este domingo, Rodrigo Mora mostrou que em tempo de fome é pão para hoje, para amanhã e para todos os dias.