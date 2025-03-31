O enfermeiro Leonel Ferreira, de 56 anos, é o candidato da CDU (PCP-PEV) à presidência da Câmara de Viseu nas próximas eleições autárquicas, motivado pela necessidade de “romper com a política que é seguida há décadas” no concelho.

“Há necessidade de uma nova política que aposte, de facto, no desenvolvimento do concelho e não esteja só ligada a esta ideia um bocadinho encomendada de que Viseu é a melhor cidade para viver”, disse nesta segunda-feira o candidato à agência Lusa.

Membro da Direção da Organização Regional de Viseu do PCP e porta-voz da Comissão de Utentes Contra as Portagens na A25 e A24, Leonel Ferreira apontou a mobilidade como um tema central das próximas autárquicas.

“Ainda recentemente tivemos problemas com a concessionária do MUV (Mobilidade Urbana de Viseu). Aparentemente ficou resolvido, mas o problema de fundo não está resolvido”, considerou.

Na sua opinião, “os horários estão muitas vezes desadequados das necessidades das populações”, impedindo que se crie o hábito de utilização dos transportes públicos.

“Se queremos defender o ambiente, temos de defender a utilização do transporte público. E a mobilidade também são as vias e a acessibilidade dentro do concelho”, frisou.

Uma melhor mobilidade permitiria também, segundo o candidato da CDU, ajudar a resolver o problema da habitação em Viseu.

“Se houver melhor mobilidade, haverá menos pressão na habitação do centro da cidade”, referiu.

Membro da Assembleia de Freguesia de Viseu entre 2017 e 2021, Leonel Ferreira disse que o contacto com as populações “é fundamental para dar a realidade exata e concreta daquilo que são as necessidades e as dificuldades das pessoas”.

Nas eleições autárquicas de 2021, a aposta da CDU para a presidência da Câmara de Viseu recaiu em Francisco Almeida, que não conseguiu mais do que 1,17 por cento dos votos.

A Câmara de Viseu é presidida pelo social-democrata Fernando Ruas, que venceu as eleições com 46,68% dos votos. O PS foi o segundo partido mais votado, obtendo 38,26%.