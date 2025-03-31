O enfermeiro Leonel Ferreira, de 56 anos, é o candidato da CDU (PCP-PEV) à presidência da Câmara de Viseu nas próximas eleições autárquicas, motivado pela necessidade de “romper com a política que é seguida há décadas” no concelho.
“Há necessidade de uma nova política que aposte, de facto, no desenvolvimento do concelho e não esteja só ligada a esta ideia um bocadinho encomendada de que Viseu é a melhor cidade para viver”, disse nesta segunda-feira o candidato à agência Lusa.
Membro da Direção da Organização Regional de Viseu do PCP e porta-voz da Comissão de Utentes Contra as Portagens na A25 e A24, Leonel Ferreira apontou a mobilidade como um tema central das próximas autárquicas.
“Ainda recentemente tivemos problemas com a concessionária do MUV (Mobilidade Urbana de Viseu). Aparentemente ficou resolvido, mas o problema de fundo não está resolvido”, considerou.
MUV. “O executivo de Fernando Ruas repete sempre os mesmos erros”
Na sua opinião, “os horários estão muitas vezes desadequados das necessidades das populações”, impedindo que se crie o hábito de utilização dos transportes públicos.
“Se queremos defender o ambiente, temos de defender a utilização do transporte público. E a mobilidade também são as vias e a acessibilidade dentro do concelho”, frisou.
Uma melhor mobilidade permitiria também, segundo o candidato da CDU, ajudar a resolver o problema da habitação em Viseu.
“Se houver melhor mobilidade, haverá menos pressão na habitação do centro da cidade”, referiu.
Membro da Assembleia de Freguesia de Viseu entre 2017 e 2021, Leonel Ferreira disse que o contacto com as populações “é fundamental para dar a realidade exata e concreta daquilo que são as necessidades e as dificuldades das pessoas”.
Nas eleições autárquicas de 2021, a aposta da CDU para a presidência da Câmara de Viseu recaiu em Francisco Almeida, que não conseguiu mais do que 1,17 por cento dos votos.
A Câmara de Viseu é presidida pelo social-democrata Fernando Ruas, que venceu as eleições com 46,68% dos votos. O PS foi o segundo partido mais votado, obtendo 38,26%.