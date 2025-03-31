Mais de um terço (35%) dos novos créditos à habitação concedidos na segunda metade de 2024 foram para pessoas que estavam muito perto dos limites impostos pelo Banco de Portugal no rácio de endividamento (face ao valor da casa) ou dos limites à taxa de esforço suportada mensalmente (face aos rendimentos) – ou ambos. Dados revelados nesta segunda-feira pelo supervisor financeiro dizem respeito ao período em que entrou em vigor a isenção do IMT e imposto de selo para os jovens mas não incluem, ainda, o impacto da garantia pública, que só chegou aos jovens no início de 2025. Com essa medida, o Banco de Portugal acredita que os rácios de endividamento serão ainda mais elevados.

A informação consta de um relatório de acompanhamento da chamada “recomendação macroprudencial” do Banco de Portugal, a medida tomada no verão de 2018 que impôs importantes limites no financiamento bancário. Essa recomendação estabeleceu limites máximos para os rácios loan-to-value, LTV (isto é, o montante financiado versus a avaliação da casa) e o debt-service-to-income, DSTI (ou seja, a comparação entre o valor da prestação – incluindo possível subida dos juros – e os rendimentos mensais). Foram, também, impostos limites à maturidade máxima dos novos créditos, tendo em conta que Portugal é dos países onde, em média, os créditos vão até idades mais avançadas.

O Banco de Portugal conclui que, em 2024, “as instituições de crédito mantiveram um elevado grau de conformidade com a recomendação”. “O rácio LTV médio ponderado estabilizou em 69%, após a redução registada em 2023″, sendo o máximo de 90% para habitação própria permanente” – um valor médio que pode parecer baixo mas que deve ser visto à luz de muitos novos créditos terem sido transferências de créditos mais antigos, em que o valor em dívida já é mais baixo em proporção do valor da casa. Por outro lado, “em 92% dos novos contratos de crédito à habitação e consumo, os mutuários apresentaram um rácio DSTI igual ou inferior a 50%“, que é o máximo previsto.

Os limites da recomendação não são férreos, ou seja, os bancos podem conceder crédito, excecionalmente, a quem tenha rácios de DSTI demasiado elevados ou rácios LTV que não respeitam os máximos previstos. Porém, sempre que os bancos fazem isso têm de dar satisfações ao Banco de Portugal, explicando porque é que um determinado crédito deve ser concedido, sem risco exagerado, mesmo que um ou ambos os limites não estejam a ser respeitados.

[Já saiu o terceiro episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio e aqui o segundo]

Ora, indo além da análise sobre a percentagem de créditos que cumprem os limites, o Banco de Portugal decidiu estudar a proporção de créditos que, estando dentro dos limites, ficaram muito perto de os pisar. E é aí que se conclui que, neste segundo semestre de 2024, mais de um em cada três créditos foram concedidos a pessoas que só por uma “unha negra” cumpriram os mínimos de solvabilidade.

Esta análise do Banco de Portugal revela que 64% dos créditos à habitação foram concedidos a pessoas que respeitam os limites com maior conforto, mas essa é uma percentagem que se reduziu no segundo semestre de 2024 (gráfico da direita) em comparação com o período entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2024 (gráfico da esquerda). De acordo com o supervisor financeiro, na segunda metade de 2024, 27% dos créditos estiveram muito perto de poder ser chumbados por LTV demasiado elevado e 6% foram para pessoas cujos rendimentos quase não foram suficientes para suportar a prestação.

Em rigor, explica o Banco de Portugal, “considera-se que o rácio LTV está próximo do limite quando se situa entre 88% e 90%” e o “rácio DSTI encontra-se na proximidade do

limite recomendado quando este se fixa entre 48% e 50%”. No primeiro caso foram, então, 27% dos créditos e no segundo caso os 6% – além disso, em 2% dos créditos, os clientes estavam no limite tanto num rácio como no outro.

O supervisor acrescenta que, embora ainda seja cedo para tirar conclusões mais concretas, sobretudo no que diz respeito à garantia pública, as medidas de apoio “dirigidas a mutuários com até 35 anos de idade, instituídas em 2024, poderão pressionar a maturidade média da carteira e conduzir a um ligeiro incremento nos rácios LTV e DSTI“.