O cinema estará em destaque na programação do Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha para abril, mas até junho as propostas passam também por música, teatro e exposições.

A programação para o segundo trimestre do ano, divulgada esta segunda-feira pelo CCC, arranca em abril com o ciclo de poesia “Diga 33“, mas tem neste mês como destaque o INTERVALOS — Encontro e Mostra de Cinema, que irá acontecer entre os dias 10 e 12 com mais de uma dezena de cineastas convidados.

A mostra pretende “dar a conhecer mais e melhor o cinema português, em toda a sua diversidade estética, ética e política e reunir pessoas em torno de filmes, numa espécie de retiro cinematográfico”, divulgou o CCC.

Ainda em abril, o CCC celebra a revolução do 25 de Abril com um tributo de Ana Bacalhau: “A liberdade está a passar por aqui“. Celebra igualmente a Páscoa com um Concerto de Páscoa pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, juntamente com o Coro Infanto-Juvenil e o Coro de Câmara da Universidade de Lisboa.

A programação do segundo trimestre do ano volta a acolher o Festival Impulso, nesta edição marcada pela participação de Iúri Oliveira, Lena d’Água, Maria Reis, Tomé Silva, Roadkill, Três Tristes Tigres, Fidju Kitxora, Sheherazaad e Rafael Toral.

Na área da música a programação contempla, entre outros, concertos da Orquestra Metropolitana de Lisboa, um tributo aos Beatles pela Lisbon Film Orchestra e Peakles, e recitais de piano. No CCC Fora de Portas destaque para Fado à la Carte, com FF.

No teatro sobem à cena as peças “Telhados de Vidros” (com Benedita Pereira, Diogo Infante e Tomás Taborda) e “A noite“, de José Saramago, com interpretação de Diogo Morgado, Jorge Corrula, João Didelet e Sofia de Portugal.

O humorista brasileiro Gregório Duvivier volta ao CCC em junho, com “O Céu da Língua”, um espetáculo que mistura stand up comedy e poesia.

Na programação do CCC lugar também para a dança com a apresentação de projetos da Escola Vocacional de Dança, do Estúdio de Dança Gecely e da Escola Superior de Dança bem como para diversas iniciativas do serviço educativo, direcionadas para as escolas e para as famílias.