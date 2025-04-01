A PSP identificou esta segunda-feira o suspeito de atropelar uma criança de 9 anos e fugir sem prestar auxílio à vítima no último domingo, no Bairro Casal da Mira, na Amadora.

O menino foi assistido no local e posteriormente transportado em estado grave para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Após o atropelamento, as autoridades apreenderam a moto onde seguia o suspeito e desenvolveram uma investigação para localizar o condutor.

A PSP confirmou ao Observador que o suspeito entretanto identificado é acusado de ofensas à integridade física e condução sem habilitação legal, foi constituído arguido e vai aguardar em liberdade o desenrolar do processo.