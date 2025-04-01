A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a violação de um menino de sete anos que chegou a Portugal de avião, vindo de Cabo Verde, de onde é natural, no sábado, sem a companhia de qualquer adulto, tendo à sua espera a mãe. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada ao Observador por aquela polícia.

O alerta para os sinais de abuso sexual foi dado pelos profissionais do serviço de urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra à Polícia de Segurança Pública (PSP), no domingo, às 13h50. O menor foi levado às urgências pela mãe horas após a chegada a território nacional, confirmou fonte oficial da PSP ao Observador.

Terá sido o próprio menino a denunciar à mãe a agressão sexual de que tinha sido alvo e a admitir “desconforto”, revelou outra fonte policial ao Observador.

Segundo o CM, as diligências médicas e policiais determinaram que os abusos de que o menino foi alvo terão ocorrido ainda no país de origem, entre 24 e 26 de março.