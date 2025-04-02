A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem em Cascais por suspeitas de violação de uma turista de 26 anos. O homem tem antecedentes criminais por outros crimes contra mulheres e um alerta da Interpol na qualidade de agressor sexual segundo a lei do Reino Unido.

Em comunicado, a PJ detalha que o homem, de 39 anos, é suspeito de crimes de violação, abuso de cartão, devassa da vida privada e gravações e fotografias ilícitas da mulher. A PJ também acredita na existência de mais vítimas.

A jovem, que estava de férias em Lisboa, foi abordada “há dois dias” pelo agressor, “num local de atração turística”, explicam as autoridades. “A mulher terá aceite a sua companhia e jantaram juntos, seguindo para estabelecimentos de diversão noturna em Lisboa e em Cascais, onde o arguido lhe terá oferecido bebidas alcoólicas”, continua a nota da PJ.

Segundo a investigação, há “fortes indícios” de que o suspeito tenha “adulterado as bebidas, adicionando-lhe substâncias tóxicas que impossibilitaram a mulher de resistir às suas investidas sexuais”. A vítima acabou por perder a consciência. Só depois é que percebeu que foi “constrangida a relações sexuais, não consentidas, e que o suspeito utilizara o seu cartão bancário, sem o seu conhecimento ou autorização, para realizar vários pagamentos naquela madrugada”.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cascais para aplicação de medidas de coação.

Além de antecedentes por crimes contra mulheres, pelos quais cumpriu pena de prisão de nove anos no Reino Unido, o homem tem antecedentes de crimes por furto. O alerta da Interpol refere que representa um “elevado risco de violência sexual contra mulheres”.