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O governador do Banco de Portugal (BdP) defendeu nesta quinta-feira, na cidade da Praia, Cabo Verde, “uma posição de tranquilidade” face ao futuro, depois das tarifas comerciais anunciadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

“Há medidas de política económica, comercial, monetária e orçamental a serem tomadas todos os dias. Queria transmitir uma posição de tranquilidade face àquilo que é o futuro: foi uma longa caminhada global que fizemos, que trouxe prosperidade a todas as partes do globo e devemos pensá-lo como um todo”, referiu.

Mário Centeno falava à margem de uma visita a Cabo Verde, no âmbito da cooperação entre bancos centrais.

“Vamos encontrar seguramente alternativas, perceber o grau de temporalidade destas medidas e estar disponíveis para reagir”, referiu, sobre as tarifas anunciadas.

Do ponto de vista dos bancos centrais, Centeno defende que devem “continuar a fazer” aquilo que considera estar a ser feito “até hoje, com enorme sucesso: controlar a inflação”.

Os riscos que as medidas venham a induzir na evolução dos preços “têm de ser avaliados, tem de se perceber se são temporários ou não. É essa a função dos bancos centrais e vamos continuar a desempenhá-la”, precisou.

“Se estivermos, de facto, perante uma alteração estrutural no comércio internacional, aquilo que sempre advogo é que temos de dar tempo aos agentes económicos para se adaptarem a essas transformações, as políticas devem acomodar essas transformações, mas ainda é muito cedo para avaliar tal coisa”, concluiu.