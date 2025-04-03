O PS/Madeira anunciou esta quinta-feira a apresentação de várias medidas no parlamento regional para reduzir a pobreza na região e acusou o executivo social-democrata de incapacidade de retirar o arquipélago do “topo das regiões” com maior risco de exclusão social.

“Tem havido é um reforço das políticas assistencialistas, mas é preciso apostar em políticas que sejam de capacitação, para reverter todo este ciclo de pobreza”, afirmou a deputada Marta Freitas, em conferência de imprensa junto à Assembleia Legislativa, no Funchal.

Marta Freitas mostrou-se preocupada com a “excessiva burocracia que dificulta o acesso à proteção social” e disse haver na Madeira “ciclos de pobreza que não são quebrados”, fazendo com que “quem nasce pobre continua pobre”.

A deputada socialista anunciou que o PS, o terceiro partido mais votado nas eleições regionais antecipadas de 23 de março, com oito deputados, vai apresentar no parlamento “medidas estruturantes e diferenciadoras para o combate à pobreza”, entre as quais a gratuitidade das creches, apoio às propinas, programas de apoio à habitação e aumento do Complemento Regional para Idosos.

Marta Freitas criticou o executivo regional, liderado desde 1976 pelo PSD, considerando que “teve tempo mais do que suficiente para implementar políticas a longo prazo que fizessem com que a Madeira estivesse numa melhor situação em termos da taxa de risco de pobreza e exclusão social”.

“Temos um PIB (Produto Interno Bruto) de ricos e uma terra de pobres“, afirmou, acrescentando: “Esta situação não pode continuar e é preciso discutir medidas que possam fazer a diferença na vida das pessoas”.

A deputada reforçou que a Madeira precisa de “políticas de longo prazo e estruturantes” que permitam reverter os ciclos de pobreza, não de “políticas de assistencialismo e de caridade“.

Nas eleições regionais de 23 de março, que o PSD venceu sem maioria absoluta, o PS foi ultrapassado pelo JPP, que elegeu 11 deputados, passando a ser a terceira força política no parlamento madeirense, com oito representantes.