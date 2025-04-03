A Comissão de Caridade, um regulador britânico, anunciou nesta quinta-feira, 3 de abril, que abriu um inquérito à Sentebale, a instituição de solidariedade africana fundada pelo Príncipe Harry há 20 anos e da qual renunciou ao cargo de patrono na última semana. De acordo com a BBC, o regulador pretende examinar “preocupações levantadas” sobre a associação. Harry já reagiu e, através de um comunicado, afirmou que espera que o inquérito “revele a verdade”.

A notícia surge depois da presidente da associação, Sophie Chandauka, acusar Harry e os membros do conselho de bullying, racismo, assédio e misoginia. Numa entrevista à Sky News, Chandauka acusou o duque de Sussex de orquestrar uma campanha alargada para a destituir da liderança da organização criada para ajudar as pessoas no Lesoto e no Botsuana em situações de pobreza e portadoras do vírus HIV. “Na verdade, o que o príncipe Harry queria fazer era expulsar-me da organização, e isto prolongou-se durante meses através de intimidação e assédio, tenho documentação”, garantiu, descrevendo episódios de “assédio e intimidação em larga escala”.

Pela primeira vez desde as declarações de Chandauka, Harry reage às acusações, afirmando que “o que surgiu na última semana foi difícil de assistir, especialmente quando mentiras descaradas magoam aqueles que investiram décadas num objetivo partilhado”. O príncipe conclui o comunicado, citado na íntegra pela Hello!, a dizer-se aliviado pela confirmação da investigação por parte do regulador britânico. “Esperamos que revele a verdade que nos forçou coletivamente a renunciar. Continuamos esperançosos que isto vai permitir que a instituição seja colocada nas mãos certas imediatamente, pelo bem das comunidades que serve”, concluiu.