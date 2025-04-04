O antigo presidente da Câmara de Pedrógão Grande João Marques é de novo o candidato do PSD àquele município do norte do distrito de Leiria, onde cumpriu no passado quatro mandatos, nas próximas eleições autárquicas.

“Gostei muito daquilo que fiz como autarca, foi talvez das atividades que mais me realizaram pessoalmente. Portanto, o sentir que podemos construir algo que melhore substancialmente a vida das pessoas é algo muito gratificante”, disse nesta sexta-feira à agência Lusa João Marques, quando questionado sobre as razões que o levaram a aceitar o convite.

Segundo o cabeça de lista, “a razão principal foi o convite por parte do PSD” e “tem como razão de fundo o facto de o atual presidente da Câmara [António Lopes] não se candidatar”.

“Dado que o atual presidente não quis continuar e tendo um convite veemente por parte da Comissão Política Concelhia e também muitas abordagens das pessoas, resolvi aceitar novamente este desafio”, afirmou.

João Marques, de 65 anos, empresário, foi eleito presidente daquele município no sufrágio de 1997, vitória que repetiu em 2001, 2005 e 2009, tendo saído devido à limitação de mandatos.

O social-democrata foi depois deputado na Assembleia da República entre 2019 e 2024 eleito pelo círculo de Leiria.

O cabeça de lista adiantou que o objetivo é ganhar o município, com “condições mínimas” para governar “sem sobressaltos”.

“Iremos à luta na convicção de que temos as melhores ideias, os melhores projetos e que os pedroguenses irão acreditar nisso mesmo e nos vão dar a oportunidade” de os pôr em prática, para afirmar o concelho nos contextos regional e nacional, e contribuir para o seu desenvolvimento sustentado e qualidade de vida dos habitantes, declarou o social-democrata.

Entre os projetos, João Marques referiu o turismo e recuou à elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira do Cabril, para salientar que “seria muito importante que a Câmara conseguisse pô-lo em prática, quer no que diz respeito aos investimentos públicos, quer chamando empresários” para as áreas da hotelaria e restauração.

Outro objetivo passa pelo centro histórico de Pedrógão Grande, considerando que urge orientá-lo para o turismo cultural, “mas também recuperando muitas das casas que estão em estado adiantado de degradação” para a atividade terciária e instalação de pequenas empresas ou startups, que “possam criar emprego e dinamizar o tecido económico do concelho”, esclareceu.

A terceira ideia remonta a 2013 e ao projeto “Pedrógão Vila Divertida” e que “passava, essencialmente, por fixar investimento numa área que é tradicional” no concelho, as diversões”, explicou.

“Pedrógão Grande tinha, tem ainda, a maioria dos empresários da indústria de diversões (…) e a ideia era criar um parque de feiras, de exposições, mas também um parque de diversões que tivesse equipamentos movidos a energias renováveis” e, “simultaneamente, criar um espaço científico ou tecnológico, também ele ligado à energia”, explicou João Marques.

Para o candidato, trata-se de três projetos “inovadores e diferenciadores”, para concretizar a médio prazo, convicto de que “poderiam afirmar Pedrógão no contexto regional e nacional”, pois levam “à fixação das pessoas nos territórios”.

Matérias ligadas à habitação, emprego ou juventude estão, igualmente, nas prioridades da candidatura.

Numa nota de imprensa, a concelhia do PSD acrescentou que João Marques é licenciado em Filosofia e, entre outros cargos, foi provedor da Misericórdia e diretor-geral da Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal.

A Câmara de Pedrógão Grande é liderada pelo PSD, partido que tem três mandatos. O PS tem os dois restantes e vai candidatar Margarida Guedes nas eleições autárquicas previstas para setembro ou outubro.