A empresa municipal de Transportes Coletivos do Barreiro, no distrito de Setúbal, vai adquirir 40 novos autocarros elétricos na sequência da aprovação da candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), segundo a autarquia.

Na reunião de câmara do Barreiro realizada na quarta-feira, a vereadora Maria João Regalo, do conselho de administração da transportadora, gerida pelo município, anunciou que tinha sido aprovada a candidatura ao abrigo de verbas do PPR com o financiamento de 12 milhões de euros para a aquisição dos autocarros elétricos.

A vereadora explicou que o investimento total será de 16 milhões de euros para a aquisição de 40 autocarros elétricos com quatro tipologias diferentes que vão permitir dar resposta ao aumento da procura.

“Esta é uma noticia que nos deixa muito contentes. Agora segue-se a fase de lançamento de concursos públicos e daqui a uns meses teremos o bonito número de 100 autocarros a circular no Barreiro”, disse.

Os Transportes Coletivos do Barreiro são uma empresa municipal de transporte rodoviário coletivo de passageiros fundada em 1957.

Nesta quinta-feira, o Governo anunciou ter assinado contratos para a compra de 389 novos autocarros elétricos, com financiamento da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que deverão circular em mais de 70 municípios do continente em 2026.

Segundo o Governo, a compra dos veículos, através do Fundo Ambiental e com a reprogramação de verbas do PRR, pretende “aumentar a frota de autocarros de emissões nulas e expandir a rede de infraestruturas de carregamento e abastecimento em todo o país”.

Os 389 veículos juntam-se a outros 413, cujo concurso foi lançado no ano passado, e têm financiamento a 100%.

O investimento total previsto para os mais de 800 veículos chega quase aos 211 milhões de euros (ME) provenientes do PRR, segundo o Ministério do Ambiente.

Os 398 autocarros hoje contratados recebem 120,9 ME do PRR, que se somam aos 90 milhões de euros reprogramados para os 413 veículos cujo aviso foi lançado em 2024.

Os mais de 800 autocarros sem emissões destinam-se a empresas de transportes, municípios e entidades municipais de todo o continente, representando um investimento total de cerca de 54,5 milhões de euros na Área Metropolitana de Lisboa, de 21,5 milhões de euros na do Porto e de 145 ME no resto do continente.