O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu nesta quinta-feira aviso laranja para sábado, para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores, devido à agitação marítima e ao vento, e emitiu aviso amarelo para o grupo Central.

Para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) o aviso laranja, devido à agitação marítima (ondas de noroeste), vai vigorar das 02h00 locais (mais uma hora em Lisboa) às 11h00 de sábado, passando depois a aviso amarelo até 17h00.

Flores e Corvo vão ainda estar sob aviso amarelo por agitação marítima das 23h00 de sexta-feira às 02h00 de sábado e, por vento (direção de oeste, rodando para sul), entre as 20h00 de sexta-feira e as 07h00 de domingo.

O IPMA também emitiu aviso amarelo para as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), por agitação marítima (ondas de noroeste), que estará ativo entre as 07h00 e as 17h00 de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.