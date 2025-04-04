A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 23 anos, suspeito de crimes de abuso sexual agravado contra uma adolescente de 13 anos, em Alenquer, depois de ambos se terem conhecido pelas redes sociais, foi anunciado nesta sexta-feira.

A investigação da PJ foi desencadeada na terça-feira, na sequência de uma denúncia feita pela escola que a menor frequenta, no concelho de Alenquer, distrito de Lisboa.

Vítima e arguido conheceram-se através de uma rede social, em dezembro de 2024, fazendo este passar-se por mais novo do que na realidade é.

Após conversações online frequentes, ambos passaram a encontrar-se, “com o arguido, residente noutro distrito, a deslocar-se ao encontro da vítima, três a quatro vezes por semana, vindo os abusos sexuais de relevo a ocorrer na zona da residência da menor”.

No âmbito da investigação urgente, a PJ veio a deter na quarta-feira o suspeito, quando este se preparava para ir ao encontro da menor, disse fonte policial.

O detido é presente ao Tribunal de Loures nesta sexta-feira para aplicação das medidas de coação adequadas.