Duelo de gigantes na Saudi Pro League. A 26.ª jornada do principal Campeonato da Arábia Saudita chegou com um embate entre duas das equipas mais fortes e entre portugueses. De um lado estavam Jorge Jesus, Rúben Neves e João Cancelo — que está lesionado. Do outro Cristiano Ronaldo e Otávio. O objetivo era o mesmo: ganhar, caso contrário, a luta pelo título ficava praticamente arrumada em prol do Al Ittihad, que chegava a esta jornada com quatro pontos de vantagem para o Al Hilal e dez para o Al Nassr. A equipa treinada por JJ partia em busca do quarto triunfo seguido, ao passo que a turma capitaneada por CR7 queria aumentar a invencibilidade para os cinco jogos.

Com Otávio de regresso às opções de Stefano Pioli, algo que não acontecia desde fevereiro, Wesley e Ângelo foram os jogadores estrangeiros preteridos pelo italiano, por conta das regras da Liga saudita. Ainda assim, o internacional português sentou-se no banco de suplentes, assim como Aymeric Laporte, que viu Ali Lajami segurar o lugar ao lado de Mohamed Simakan. No ataque manteve-se o trio composto por Ronaldo, Sadio Mané e Jhon Durán. No outro lado, Jesus optou por relegar o ex-Benfica Marcos Leonardo para o banco, com Aleksandar Mitrovic a regressar à competição com a titularidade.

O Al Hilal entrou melhor na partida e, logo no segundo minuto, dispôs de uma grande oportunidade para inaugurar o marcador, mas Malcom falhou a baliza quando tinha tudo para faturar (2′). A resposta surgiu de pronto, com Marcelo Brozovic a isolar-se e a rematar para um grande corte de Rúben Neves (3′). O jogo continuou emotivo, com as duas equipas à procura do golo e, a meio do primeiro tempo, foi a vez de Durán falhar com a baliza escancarada (26′). O Al Nassr acabou por crescer na reta final do primeiro tempo e, na compensação, Al Nadji atirou ao poste (45+3′). Pouco depois, Ali Al-Hassan aproveitou um pontapé de canto para faturar, desferindo um fantástico remate em arco da entrada da área para o fundo da baliza (45+4′).

A etapa complementar abriu com Cristiano Ronaldo a picar o ponto, dando o melhor seguimento possível a uma transição rápida de Mané (47′). Na resposta, Salem Al Dawsari aproveitou uma combinação entre Sergej Milinkovic-Savic e Mohamed Kanno para aparecer na área a finalizar com perigo, mas Bento parou o remate com uma grande defesa (58′). Contudo, pouco depois, o Al Nassr conseguiu mesmo reduzir, na sequência de um pontapé de canto, que teve Ali Al Bulaihi a encostar de cabeça ao segundo poste (62′). Já com Otávio, Laporte e Marcos Leonardo em campo, a equipa da casa continuou a carregar, mas quase foi surpreendido no contra-ataque, com Al Hassan a falhar a baliza à entrada da pequena área (72′). Na resposta, Leonardo desferiu um remate cruzado ao lado (74′).

O Al Nassr continuou a aproveitar o jogo partido para criar perigo e, depois de ultrapassar dois jogadores, Durán quase arrumou com as contas, mas o seu remate foi cortado pelo braço de Kanno. Após consultar o VAR, o árbitro assinalou a grande penalidade e, na cobrança, Cristiano Ronaldo atirou forte para o meio da baliza, enganando Bono (88′). A resposta quase voltou a ser imediata, mas o remate de Marcos Leonardo saiu ao lado (90′). Com este resultado, o Al Nassr voltou a vencer em casa do rival mais de três anos depois, cimentou o terceiro lugar e aproximou-se do Al Hilal, reduzindo a distância para os três pontos. Contudo, Jorge Jesus pode terminar a jornada bem mais longe da liderança, com o Al Ittihad a ter a hipótese de cavar um fosso de sete pontos no primeiro lugar.