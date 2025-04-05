As ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso amarelo, devido à possibilidade de ocorrência de precipitação por vezes forte, até às 09:00 locais (10:00 em Lisboa) de domingo.

Para estas duas ilhas, há ainda um aviso amarelo relativo a vento, de oeste, rodando para sul, até às 06:00 de domingo, e outro relativo a agitação marítima, com ondas de sudeste, passando a noroeste, entre as 15:00 de domingo e as 09:00 de terça-feira.

Já no grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) há um aviso amarelo relativo a precipitação por vezes forte entre as 00:00 e as 15:00 de domingo.

É emitido ainda um aviso amarelo relativo a vento, com direção de sul, rodando para sudoeste, entre as 03:00 e as 15:00 de domingo e outro relativo a agitação marítima, com ondas de sudoeste, passando a oeste, entre as 21:00 de domingo e as 00:00 de terça-feira.

No grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) vigora um aviso amarelo relativo a precipitação por vezes forte entre as 09:00 e as 21:00 de domingo.

Nestas duas ilhas, não há aviso amarelo relativo a vento, mas há em relação a agitação marítima, com ondas de sudoeste, passando a oeste, entre as 06:00 e as 15:00 de segunda-feira.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.