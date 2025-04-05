A polícia do Canadá anunciou ter detido o homem que no sábado à tarde se barricou na ala leste do parlamento, na capital Otava, e que levou ao encerramento desta área do complexo. No local esteve um forte dispositivo policial, sendo que tudo terá terminado “sem incidentes”. O local foi evacuado e não se registaram feridos.
A ala leste do parlamento canadiano ficou bloqueada por um forte dispositivo policial, depois de um homem se ter barricado, até ao momento não identificado, divulgou a polícia de Otava na rede social X.
Cerca de cinco horas depois, a autoridade anunciou que “o destacamento devido ao homem barricado no bloco leste terminou sem incidentes”. “Um homem está sob custódia. A investigação criminal do Departamento de Polícia de Ottawa está em curso e uma atualização será fornecida esta manhã. Agradecemos a cooperação do público”, lê-se na publicação.
The barricaded man call at East Block has ended without incident. One man is in custody. The @ottawapolice criminal investigation is ongoing and an update will be provided in the morning. We thank the public for its cooperation. #ottnews #ottawa https://t.co/58uvNOLyUH
— Ottawa Police (@OttawaPolice) April 6, 2025
O primeiro alerta foi dado pela polícia por volta das 16h locais (21h em Lisboa) sobre uma “operação policial” que estaria a decorrer no parlamento e um alerta para que as pessoas evitassem o local. A informação foi atualizada menos de uma hora depois. “Agentes da polícia de Otava e dos serviços de segurança parlamentares estão na colina do parlamento por causa de um homem barricado na zona da ala leste”, pode ler-se na mensagem deixada nas redes sociais.
.@PPS_SPP and @ottawapolice officers are on scene at Parliament Hill for a barricaded man in the area of East block. There is a large police presence in the area. East block has been evacuated. There are no known injuries and police continue to deal with an individual in this… https://t.co/i8iXRNmV2J
— Ottawa Police (@OttawaPolice) April 5, 2025
Segundo a polícia, homem entrou e barricou-se no local por volta das 15h locais e, desde esse momento, a ala leste foi evacuada, sem qualquer registo de feridos, ficando bloqueada também a zona envolvente. A televisão pública canadiana esclareceu que o parlamento se encontra dissolvido — o país vai a eleições antecipadas no final deste mês — e que, por isso, tem pouca atividade.
Os poucos funcionários que estavam no local receberam uma mensagem dos serviços de segurança do parlamento com instruções para se esconderem nas salas mais próximas, com as portas trancadas e aguardem novas instruções das autoridades, acrescenta a CBC.
Notícia atualizada às 9h33