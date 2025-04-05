Uma jovem de 15 anos foi atropelada durante a noite desta sexta-feira enquanto atravessava a rua na Avenida 24 de Julho, na zona de Santos, em Lisboa. O condutor fugiu do local, mas acabou por se entregar na esquadra da PSP cerca de duas horas depois. Está agora com termo de Identidade e Residência.

Foi por volta das 00h10 que a jovem de 15 anos foi atropelada, tendo sido transportada em estado grave para o Hospital de São José, onde acabou por morrer.

“O condutor (e o veículo) atropelante, abandonou o local colocando-se em fuga”, detalha a PSP em comunicado. E acrescenta que, “com a imediata conjugação de esforços de várias valências do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP foi possível, algum tempo depois, localizar a viatura parada e abandonada“, nomeadamente no Largo do Carmo. O carro apresentava “danos coincidentes com sucedido”.

“Praticamente em simultâneo”, o suspeito apresentou-se na esquadra da PSP do Rato, por volta das 2h18, “assumindo a autoria do atropelamento”. De acordo com declarações da subcomissária da PSP, Ana Ricardo, à RTP3, já na esquadra o autor do atropelamento afirmou que estava em “estado de choque, por isso, no momento, optou por fugir em vez de ficar no local”.

De acordo com o comunicado da PSP, “o suspeito foi identificado, constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência”. Esta força de segurança diz estar agora a “encetar diligências para se tentar apurar as circunstâncias desta trágica ocorrência”.

Um dos detalhes que está ainda por apurar, elaborou a subcomissária Ana Ricardo, diz respeito à forma como a jovem “atravessou a artéria, se estava na passadeira ou não”. Até agora “sabemos apenas que a jovem foi projetada, não temos ainda mais informações”. Segundo a subcomissária, a PSP tem registado um aparente aumento do número de atropelamentos e fuga nos últimos tempos.