Uma investigação da Casa Branca desvendou a sucessão de erros que levaram à inclusão de um jornalista da revista The Atlantic no grupo de chat na aplicação Signal de oficiais da administração dos Estados Unidos para a coordenação de um ataque aos houthis.

Tudo começou, segundo revelou este domingo o jornal britânico The Guardian, com um primeiro erro ainda durante a campanha para as presidenciais de novembro de 2024 do conselheiro de segurança nacional Mike Waltz

O jornalista Jeffrey Goldberg, que divulgou publicamente a sua inclusão no grupo de chat no final de março, enviou em outubro um email para a campanha de Donald Trump. Em causa, de acordo com três fontes conhecedoras da investigação interna, estava um pedido de reação a uma polémica com antigos militares norte-americanos feridos, na qual deixou os seus contactos.

A campanha procurou então Mike Waltz para responder e o porta-voz de Trump, Brian Hughes, copiou o email de Goldberg para uma mensagem de texto destinada ao conselheiro de segurança nacional.

No corpo da mensagem seguia também os contactos de Goldberg e Waltz terá acabado por, inadvertidamente, ficar com o número do jornalista guardado sob o contacto de Hughes, que é o atual porta-voz do conselho de segurança nacional.

A Casa Branca alega que o número do diretor da The Atlantic foi erroneamente guardado durante uma “atualização de sugestão de contacto” do iPhone de Waltz, uma funcionalidade do telemóvel na qual o sistema adiciona um número a um contacto já existente e com o qual deteta haver algum tipo de relação.

E, de uma forma ou de outra, o erro passou despercebido até à publicação do escândalo em torno do grupo de chat para o ataque aos rebeldes houthis no Signal, uma plataforma de código aberto e não licenciada para comunicações oficiais de segurança. Ou seja, segundo a investigação, Waltz terá acabado por adicionar Goldberg quando pensava estar a adicionar o contacto de Brian Hughes.

Nesse grupo de chat, denominado “Houthi PC Small Group”, estavam, por exemplo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, ou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, além, naturalmente, de Mike Waltz e, inesperadamente, de Jeffrey Goldberg.

O conselheiro de segurança nacional disse que não conhecia Jeffrey Goldberg ou que alguma vez tivesse contactado com o diretor da The Atlantic. Por sua vez, o jornalista recusou alongar-se em comentários sobre a sua relação com Waltz, mas assegurou que o conhece e que já falou com ele no passado.

Trump soube das conclusões da investigação e segurou Waltz

Donald Trump teve conhecimento das conclusões apuradas pela investigação interna da Casa Branca na semana passada e acabou por decidir segurar Mike Waltz no cargo, apesar das pressões para a sua demissão.

Segundo o The Guardian, o Presidente dos EUA preferiu sair em defesa do seu conselheiro de segurança nacional, que assumiu a responsabilidade pelo erro, do que ceder à pressão criada pela história divulgada por um órgão de comunicação social que despreza abertamente. E o jornal britânico refere mesmo que a ideia de Trump poder avançar para a demissão decorria mais de Waltz ter o número de Goldberg do que pela inclusão do jornalista por engano no chat.

Quando o caso foi conhecido, Trump não hesitou em dizer que a The Atlantic estava à beira da falência (embora os números dos últimos anos da revista apontem para o crescimento do número de subscritores e da sua audiência).

Paralelamente, Trump desvalorizou também o facto de os elementos da sua administração terem coordenado comunicações de natureza confidencial numa plataforma aberta. A Casa Branca teria também autorizado o uso da aplicação Signal face à ausência de alternativas tecnológicas internas.