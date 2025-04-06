Será mais de meia centena os países que já contactaram a Casa Branca para iniciar o processo de negociação de tarifas, disse um dos conselheiros de Donald Trump, Kevin Hassett, à ABC News, ao mesmo tempo que o secretário do Tesouro afastava a ideia de uma recessão.

Negando que “as tarifas façam parte de uma estratégia para fazer cair os mercados financeiros e pressionar a Reserva Federal dos EUA a reduzir as taxas de juro”, o diretor da Conselho Económico Nacional dos EUA garantiu numa entrevista ao programa “This Week” que não haverá “coação política” sobre o banco central.

“Recebi um relatório ontem à noite que indicava que mais de 50 países entraram em contacto com o Presidente [dos EUA] para começar conversações comerciais. Mas estão a fazê-lo porque compreendem que suportam uma grande parte dos direitos aduaneiros”, afirmou o diretor da Conselho Económico Nacional dos EUA.

“Por isso, não creio que haja um grande efeito sobre o consumidor nos EUA, porque a razão pela qual temos um défice comercial persistente e de longo prazo é que estes países têm uma oferta muito pouco flexível”, continuou Hassett antes de os acusar de terem “feito dumping de bens no país para criar emprego, por exemplo, na China”.

Por seu turno, numa outra entrevista a uma outra televisão, a NBC News, no programa “Meet the Press”, o secretário do Tesouro Scott Bessent desvalorizou a queda no mercado bolsista e assegurou não haver “nenhuma razão” para uma recessão devido à política tarifária de Trump, referindo o aumento de empregos nos EUA acima das expectativas, segundo dados de sexta-feira.