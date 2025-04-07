Até era “desejável” que os partidos se entendessem para construírem um “pacto” interpartidário sobre o SNS, mas é improvável que seja esse o “caminho”. Por isso, o que Luís Montenegro pede é que haja pelo menos um pacto “de confiança” no SNS e nos seus profissionais, numa altura de fim de mandato em que o Governo assegura que conseguiu melhorar a situação do SNS — mas admite que é possível fazer muito mais.

A convicção do primeiro-ministro foi transmitida perante uma plateia de profissionais de Saúde, no Infarmed, onde decorria a cerimónia por ocasião do Dia Mundial da Saúde. Montenegro foi buscar as palavras de Alberto Caldas Afonso, responsável pelo Plano de Reorganização das Urgências de Obstetrícia e Pediatria — e que tinha falado nas virtudes de um pacto político interpartidário — para dizer que não as poderia “corroborar”, embora esse cenário fosse “desejável”.

No entanto, “não sendo esse o caminho, nós precisamos pelo menos de um pacto de confiança no SNS, nos profissionais de saúde, nas opções estruturantes do nosso sistema de saúde”, defendeu. “Para podemos no tempo político que for decretado pelo povo português, pelo menos com esta base, darmos mais resposta às necessidades. E estou convencido de que temos alicerçado um conjunto de bases que tornarão a melhoria dos cuidados de Saúde uma realidade”.

O resto da intervenção do primeiro-ministro focou-se precisamente em mostrar essas “bases”, admitindo sempre que falta fazer mais. Começou pela valorização das carreiras na Saúde, falando do “esforço” que foi feito em doze meses de Governo — “Todo o esforço que fizemos ainda é muito pouco para o que os profissionais dão, e temos de fazer muito mais no futuro, seja quem for o Governo e os governantes”, acrescentou.

No mesmo discurso, falou do “empurrão” que o Executivo deu ao investimento no SNS e aos acordos de parceria que foi fazendo, sem uma “obsessão ideológica” pelas parcerias público-privadas; melhorar o acesso aos médicos de família, embora tenha lembrado que, com mais 152.093 utentes com médico mas também mais 208 mil inscrições no SNS, a capacidade de resposta foi elevada mas “não tanto quanto o Governo gostaria”; a recuperação nas listas de espera para consultas e cirurgias (tendo 99% da recuperação nas cirurgias oncológicas sido feitas no SNS); ou a aposta em Unidades de Saúde Familiar de modelo C.

Tudo isto, defendeu, mostra que há um “caminho a fazer” e um “contexto de melhoria”. Sempre com ressalvas — “estamos cientes de que os problemas não se resolvem de um dia para o outro”, frisou — mas a insistir que é preciso olhar para a Saúde com “confiança”. “Somos capazes de fazer mais do que já fizemos — mesmo que tenha sido muito”.

O primeiro-ministro está agora “tranquilo” em relação aos cuidados de Saúde — sem “exagerar nos termos” porque sabe que há muitos portugueses que esperam pelo SNS — porque o caminho é de “melhoria”. “Temos de o dizer: não conseguimos resolver todos os problemas, muito menos em pouco tempo quando são estruturais, mas há coisas a acontecer e que é preciso enaltecer”.

Ana Paula Martins não diz se quer continuar e pede: “O povo precisa de que nos entendamos”

Já à saída da cerimónia, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, foi desafiada pelos jornalistas a comentar a questão do “pacto” interpartidário e disse que a mensagem lhe pareceu “clara”: “Independentemente daquilo que possamos chamar aos entendimentos que a sociedade tem sobre o SNS, temos mesmo de nos conseguir entender” sobre três tópicos fundamentais, defendeu: transformação das carreiras, investimento e organização.

A ministra disse ainda ter “entendido” que é muito importante que haja “algumas linhas de entendimento na sociedade”, entre os seus agentes e partidos: “O povo português precisa de que nos entendamos todos”. E admitiu que a saúde materno-infantil seria um bom tópico para isso mesmo.

Quanto ao seu próprio futuro, Ana Paula Martins evitou responder sobre se estará disponível para ser ministra numa próxima legislatura, focando-se na sua candidatura como deputada: “A minha missão é ser cabeça de lista por Vila Real e ajudar o distrito e fazer o meu melhor”, explicou, prometendo passar mais tempo no distrito para “conhecer a sua realidade”.