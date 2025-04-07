Dois alpinistas portugueses morreram esta segunda-feira depois de cair de uma montanha nos Picos da Europa, mais concretamente na rota Espolón de los Franceses, na região de Cantábria, avança o El País.

O serviço de emergência não confirmou oficialmente a nacionalidade dos dois montanhistas mortos, mas fontes do governo regional da Cantábria citados por vários meios de comunicação social locais e nacionais revelaram que as vítimas são portuguesas. Ao Observador, fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que, “até ao momento, não foi possível confirmar a nacionalidade das vítimas”, estando a embaixada de Portugal em Madrid em permanente contacto com a Guardia Civil.

O El Diario Montañéz avança que um dos montanhistas terá sofrido um acidente e arrastado o outro por uma queda de mais de 300 metros.

O jornal espanhol descreve que os dois alpinistas estavam numa área muito alta e de difícil acesso quando o acidente ocorreu. Escalavam uma zona conhecida como Chalet Real, na base da Peña Vieja, a montanha mais alta desta cordilheira cantábrica.

Fallecen 2 escaladores en el Espolón de los Franceses #PicosDeEuropa. Se encontraban en una zona alta cuando han tenido el accidente, sin que los efectivos desplazados al lugar hayan podido hacer otra cosa que certificar su muerte. pic.twitter.com/a4oF8wR0av — 112 Cantabria (@112Cantabria) April 7, 2025

As autoridades terão sido alertadas do acidente, por volta das 12h45 (11h45 em Lisboa) desta segunda-feira, através de um telemóvel e de um smartwatch. Um outro montanhista terá também testemunhado a queda e ligado para o 112.

Foram mobilizados para o local um helicóptero com uma equipa de resgate do governo regional da Cantábria, assim como uma unidade dos Grupos de Resgate Especial de Intervenção em Montanha (GREIM) da Guarda Civil espanhola (uma força de segurança).

“Na chegada ao local do helicóptero, as vítimas foram localizadas (…) O médico confirmou a morte dos atletas, e a equipa permanece na zona até à chegada do GREIM [Grupo de Resgate e Intervenção em Montanha] e da aeronave da Guarda Civil, que se encarregam da custódia dos corpos e da sua evacuação”, descreve na rede social X o serviço de emergência do Governo da Cantábria.