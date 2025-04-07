No mínimo, um choque. Um choque tão grande que a maior goleada de sempre do Benfica jogando fora um clássico acabou por ser um mero epílogo natural de tudo o que se passou ao longo de 90 minutos. O choque que poucos ou nenhuns poderiam antever, tendo em conta a forma como o FC Porto encarou a receção ao rival encarnado na última temporada quando estava com a mesma desvantagem na classificação (acabando por golear por 5-0). Mais do que terceiro ou quarto classificado, mais do que fazer o título uma miragem, a incapacidade de reagir à adversidade ficou como principal imagem de marca daquilo que são hoje os azuis e brancos. Em 24 horas, tiveram um choque com a realidade. Tudo volta a ser colocado em causa.

A primeira reação, conhecida pouco depois do fim do clássico, foi levar mais uma vez todos os jogadores para estágio em vez de seguirem para casa, como é habitual nos encontros em casa. A ideia, que foi concertada no balneário pelo presidente André Villas-Boas e pelo treinador Martín Anselmi, acabou por apanhar tudo e todos desprevenidos. Depois da goleada sofrida frente ao Benfica, e perante um dos calcanhares de Aquiles do atual plantel (a falta de referências, num cenário adensado de forma inevitável com a saída de Pepe), a estrutura do futebol entendeu que a melhor forma de dissecar o sucedido passava por concentrar o grupo por mais uma noite antes do regresso aos treinos logo na manhã desta segunda-feira. Foi isso que aconteceu, com a saída para o Estádio do Dragão – e não o Olival – a ser feito com um grande dispositivo policial… apesar de não haver adeptos presentes, nem na unidade hoteleira em Gaia, nem no recinto dos dragões.

A forma como o FC Porto deixou de ser a única equipa sem derrotas em casa no Campeonato foi pesada e confirmou a diferença que existe em relação aos rivais diretos. Por exemplo, há 20 anos que os dragões não sofriam quatro golos jogando como visitados, sendo que não perdia por uma diferença de três golos desde maio de 2008 (também contra o Nacional). Com isso, somou apenas a quinta temporada nos últimos 55 anos sem qualquer vitória diante de Benfica e Sporting, com esse peso extra de ter feito somente um ponto – e já arrancado a ferros nos descontos, frente aos leões – como não acontecia desde 1971/72 quando o presidente era Pinto de Magalhães e os azuis e brancos não tinham conhecido um líder chamado Pinto da Costa.

Desde 1971/72 que o FC Porto não fazia apenas um ponto no minicampeonato frente a Benfica e Sporting ⚠Menos pontos FC Porto num campeonato ???? Benfica e Sporting:

1942/43: 1

1943/44: 1

1945/46: 0

1959/60: 1

1969/70: 0

1971/72: 1

2024/25: 1 pic.twitter.com/hzHPN44u9k — Playmaker (@playmaker_PT) April 7, 2025

O que se segue? Apesar de haver Mundial de Clubes depois do fim do Campeonato, uma prova em que o FC Porto desejava apostar até pelo grupo em que ficou inserido (Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly), a grande prioridade passa por assegurar o objetivo mínimo possível nesta fase da época que passa pelo terceiro lugar, sendo que o Sp. Braga poderá passar para a frente nessa corrida caso pontue em Alvalade com o Sporting. Já sobre o futuro, tudo continua “fechado a sete chaves”: a solução Martín Anselmi não está a resultar mas pela forma como foi aposta na sucessão de Vítor Bruno não poderá cair de forma tão precoce, alguns jogadores continuam a ser uma sombra do que já fizeram e ninguém parece acreditar que os dilemas táticos que a equipa enfrenta num 3x4x3 que continua sempre refém de inspirações individuais se possam resolver.

André Villas-Boas, que teve outras prioridades paralelas desde que assumiu a liderança do FC Porto em abril de 2024, centra agora atenções a 100% naquela que é e não pode deixar de ser a mola real do clube, tendo de novo esse “problema” de descer ao balneário sem que daí advenha uma reação por parte do grupo. Foi assim no final da goleada sofrida no Estádio da Luz, foi assim após a eliminação da Taça de Portugal em Moreira de Cónegos com o Moreirense, foi assim depois da derrota em Barcelos com o Gil Vicente que valeu a saída de Vítor Bruno, voltou a ser assim com o Benfica no Dragão – ao intervalo e também no final do clássico. Se essa costuma ser uma carta de peso jogada nos momentos críticos, foi perdendo esse efeito com o tempo.

Na Liga ????????, o FC Porto não sofria 4 golos em ???? casa há 20 anos: em março de 2005, perdeu 0-4 frente ao Nacional ⚠ Última vez que FC Porto tinha perdido por uma diferença de 3 golos em casa na Liga ????????: em maio de 2008, também frente ao Nacional (0-3) pic.twitter.com/H50365mFVI — Playmaker (@playmaker_PT) April 7, 2025

No meio de todo esse turbilhão, o técnico argentino tem sido o principal visado, como se percebeu no final do jogo pela reação dos adeptos no Dragão, mas também o presidente dos azuis e brancos não passa ao lado das críticas. “Ao longo dos seus 47 anos de vida André Villas-Boas só viu duas vezes o Benfica golear o FC Porto e em ambas foi depois de chegar a presidente do FC Porto. Se alguém encontrar maior prova de incompetência seja em que atividade for, que diga. Nada que não se resolva com uma reunião familiar num verde prado desta cidade (AVB garantiu que o interlocutor não estava no clube, logo isto não pode ser o estádio do Dragão). Este não existia, é como os mails, também eram falsos… E assim se enganam milhares de sócios e se destrói o melhor clube português”, apontou Francisco J. Marques, antigo diretor de informação e comunicação dos azuis e brancos que tem sido uma das figuras mais “analíticas” ao mandato do ex-técnico.

Ao longo dos seus 47 anos de vida André Villas-Boas só viu duas vezes o Benfica golear o FC Porto e em ambas foi depois de chegar a presidente do FC Porto. Se alguém encontrar maior prova de incompetência seja em que atividade for que diga.

Nada que não se resolva com uma… pic.twitter.com/WrbsMVVhq5 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) April 7, 2025

De referir, como contexto, que as imagens do Now “apanharam” esta manhã André Villas-Boas com alguém no centro do relvado do Estádio do Dragão. De acordo com o jornal Record, trata-se de Lee Congerton, que é diretor desportivo dos sauditas do Al Ahli, para onde se transferiu em janeiro Galeno por 50 milhões de euros, e que tinha trabalhado com o presidente dos azuis e brancos quando este treinava o Chelsea.

O melhor de todos nós defrontou o Benfica ao longo dos seus 42 de presidência por 132 ocasiões e nunca foi goleado. NUNCA. André Villas-Boas defrontou o Benfica duas vezes e sofreu duas goleadas… Quem sabe, sabe, ou como agora é moda, “masterclass”. — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) April 7, 2025

Também as questões com o clã Conceição continuam a marcar a atualidade dos dragões. Pouco depois do clássico, Sérgio, atual treinador do AC Milan, deixou nas redes sociais um texto de Pedro Chagas Freitas sem apontar visados. “Tenho medo das pessoas perfeitas. Dos que têm sempre a resposta certa, a postura correta e o sorriso calibrado para parecer natural. A perfeição, vista de perto, cheira a embuste. Prefiro os amassados, os partidos, os que sabem que a vida é uma sequência de quedas. As pessoas perfeitas assustam-se porque não existem. Se existem, estão a mentir”, dizia de forma enigmática. “Um dia eles saberão”, disse já esta segunda-feira Francisco, atualmente na Juventus, em comentário à publicação do pai. “Ignorado por muitos, lembrado por todos”, acrescentou depois Rodrigo, que representa agora os suíços do Zurique.

A situação de Francisco Conceição tem uma outra curiosidade. Depois de, na última entrevista concedida ao jornal o O Jogo e ao JN, André Villas-Boas ter aberto a porta ao regresso do internacional ao plantel, até pela saída do comando técnico de Vítor Bruno (com tudo o que isso encerra depois da polémica troca de treinador no final da última temporada), a “farpa” deixada pelo ala acaba por ser um aparente retrocesso nesse sentido mas, ao mesmo tempo, a imprensa italiana dá conta da hipótese provável de dispensa logo após o final da Serie A, o que poderia permitir que o jogador fosse um “reforço” dos dragões para o Mundial de Clubes.