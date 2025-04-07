A Ordem dos Arquitetos (OA) está a “reformular” o protocolo com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) para que, de futuro, “possa haver uma participação transversal dos arquitetos portugueses” não só, mas também, em Exposições Mundiais.

A Expo 2025 Osaka, no Japão, acontece de 13 de abril a 13 de outubro, com mais de 28 milhões de visitantes esperados e 161 países participantes. Num pequeno-almoço com jornalistas esta segunda-feira, os responsáveis pela AICEP responderam, pela primeira vez, às críticas levantadas por arquitetos portugueses, nomeadamente da Ordem dos Arquitetos, que em 2024 questionaram a escolha de um arquiteto japonês para desenhar o Pavilhão de Portugal. A Expo 2025 Osaka arranca este domingo com um Pavilhão de Portugal projetado pelo japonês Kengo Kuma, o mesmo arquiteto que ampliou o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, naquela que é a primeira vez que o Pavilhão de Portugal numa exposição mundial não fica a cargo de um arquiteto que não português — o facto levou arquitetos portugueses e a própria Ordem a lamentar a oportunidade perdida para dar visibilidade internacional à arquitetura portuguesa.

“Tivemos oportunidade de reunir com a Ordem dos Arquitetos que aliás esteve na apresentação pública deste projeto, com o primeiro-ministro, há dois meses”, começou por sublinhar Joana Gomes Cardoso, comissária-geral do Pavilhão de Portugal na Exposição Mundial de Osaka 2025, em videoconferência a partir daquela cidade japonesa. “Depois de conhecer a programação de arquitetura que temos, que envolve 37 arquitetos e arquitetas e ateliês portugueses, penso que não voltou a fazer críticas, pelo que se entende que o que se está a fazer aqui através de Kengo Kuma, tendo sido ele o vencedor do concurso internacional público que foi lançado pela AICEP e validado pelo Tribunal de Contas, é precisamente promover a arquitetura portuguesa, porventura mais do que alguma vez se promoveu nas outras exposições. Não tenho conhecimento de nenhuma participação de nenhuma exposição que tenha trazido ou apresentado tantas exposições de arquitetura com tantos arquitetos portugueses.”

Questionada pelo Observador se no futuro haverá uma preocupação para que os concursos elaborados garantam a representação portuguesa, Joana Gaspar, administradora executiva da AICEP, contesta que “a representação portuguesa está garantida”. E vai mais longe: “haver um arquiteto japonês que faz a ponte entre Portugal e o Japão e que tem como sócia do seu gabinete uma arquiteta japonesa [Rita Topa] é o melhor passaporte para a arquitetura portuguesa se internacionalizar, nomeadamente no Japão. A arquitetura é ela própria um negócio”.

Os responsáveis da AICEP rejeitam, assim, a “sensação de favorecimento” no concurso que alegavam arquitetos portugueses ao Observador em 2024. Ricardo Arroja, presidente da AICEP, aponta para o oposto: “transparência” na opção do concurso, onde ainda assim foi possível “levar ao Japão uma comitiva de arquitetos portugueses para que a arquitetura portuguesa possa estar representada nas suas mais variadas sensibilidades”. Arroja destaca uma “combinação virtuosa”, em que a AICEP foi “ao encontro de todas as preocupações possíveis e imaginarias nesta questão em particular”.

Sobre as especificidades do concurso lançado, nomeadamente o facto de ser exigida “experiência de mais de 6 (seis) anos como responsável técnico pela conceção e construção de edifícios no Japão de características similares, iniciada e concluída nos últimos 10 (dez) anos; com valor de construção superior a €2.000.000,00 (dois milhões de euros)”, segundo o caderno de encargos, a administradora da AICEP explica que tal “era um requisito da própria organização da Expo”. “Não é qualquer pessoa, qualquer arquiteto que tem os conhecimentos não só da regulamentação japonesa como também da especificidade que é construir num país altamente sísmico. Portanto, por isso é que esses requisitos de construção tiveram de estar no caderno de encargos”, esclarece.

Do lado da AICEP garantem que foram seguidas as “regras de contratação pública”, num “concurso público internacional em que ganhou a melhor proposta”.

Já Joana Gomes Cardoso, sublinha que a questão em causa deve ser dirigida não à comissária-geral ou à AICEP. “É uma pergunta aos governos portugueses”, respondeu à questão do Observador. “Obrigar a que seja um arquiteto português é perfeitamente possível desde que o Governo português que existe e que esteja responsável por esta operação decida atribuir a esta operação um regime de exceção. como aconteceu nas JMJ, etc. Não aconteceu aqui, entendeu-se que esta Exposição tinha de ser feita através de um concurso público internacional e em nenhum concurso público internacional é permitido discriminar em função da nacionalidade”, nota. “A não ser que houvesse um regime de exceção, que todos nós, devo dizer, gostaríamos que houvesse. Pouquíssimos países europeus estão aqui sem ter um regime de exceção. Mas foi assim que foi decidido, foram estas as regras do jogo, e nós aplicamos as regras do jogo e da contratação publica”, acrescenta, reforçando que tudo “foi validado pelo Tribunal de Contas”.

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A Ordem dos Arquitetos (OA) não estará presente na Expo Osaka “por motivos de agenda”, afirma Avelino Oliveira ao Observador. O presidente da Ordem dos Arquitetos prefere não comentar as declarações dos responsáveis da AICEP sobre o “passaporte” da internacionalização da arquitetura portuguesa à boleia de Kengo Kuma, mas garante que a questão de Osaka está “ultrapassada”.

“Estamos a reformular o protocolo entre a ordem dos arquitetos e a AICEP para que de futuro a preparação e o envolvimento institucional da Ordem dos Arquitetos seja profundamente melhorada e que possa haver uma participação transversal dos arquitetos portugueses”, avança ao Observador. O protocolo, que prevê que a OA “esteja envolvida na construção dos processos de intervenção arquitetónica”, está a ser redigido e deverá ser assinado “em breve”. Questionado sobre se os efeitos desse protocolo renovado serão visíveis na próxima exposição mundial em Riade, na Arábia Saudita, em 2030, Avelino Oliveira responde: “sem dúvida”.

A Expo Osaka arranca já este domingo, mas a programação do Pavilhão de Portugal, onde se assinala a ligação ao oceano, com o mote “Oceano, Diálogo Azul”, ainda não foi inteiramente revelada, como é o caso dos eventos ligados a áreas como a literatura ou a gastronomia. No caso da primeira, sabe-se apenas que nos dias 10 e 11 de junho haverá um “conjunto de ações” ligadas ao tema. “Levaremos escritores portugueses que tenham livros traduzidos para japonês, mas é um programa que será divulgado oportunamente”, justificou o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade. O único nome revelado esta segunda-feira foi o do escritor José Luís Peixoto.

No caso da gastronomia, será Diogo Rocha, da Mesa de Lemos, o chef a ocupar temporariamente o Pavilhão de Portugal durante o mês de abril. Já o chef que estará em permanência no pavilhão português, a comissária Joana Gomes Cardoso assegura que será revelado “nos próximos dias”. “É justamente um processo que está em fase de conclusão e justamente para cumprirmos todas as regras e não nos acusarem de não o fazer, não o vamos anunciar hoje”, começa por dizer, garantido que “vai estar um chef português” e atirando: “Podemos enviar o passaporte se quiserem”.

A Expo 2025 Osaka, no Japão, acontece de 13 de abril a 13 de outubro, com mais de 28 milhões de visitantes esperados e 161 países participantes. No caso de Portugal, o orçamento total da operação é de 21 milhões de euros. A expectativa é atingir os 1,2 milhões visitantes no pavilhão nacional, superando os 840 mil da Expo Dubai em 2020. No dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, haverá uma programação especial que marca o dia oficial de Portugal na Expo 2025, com destaque para uma exposição dedicada à obra do arquiteto Siza Vieira. A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, vai marcar presença, confirmou o Observador junto do gabinete de imprensa.