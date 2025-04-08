O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, de 62 anos, a cumprir o terceiro e último mandato no município, é o candidato do PS à Câmara de Belmonte.

O autarca da Covilhã foi a escolha “unânime e consensual” da Comissão Política Concelhia na noite de segunda-feira, informou a presidente do órgão, Sofia Fernandes.

Em cima da mesa havia outro nome, o do atual vice-presidente da Câmara de Belmonte, Paulo Borralhinho, que “retirou essa intenção” antes da votação.

Para a presidente da concelhia socialista, Vítor Pereira, presidente do vizinho município da Covilhã, é conhecedor do concelho de Belmonte.

“O Dr. Vítor Pereira, além de ter raízes familiares no concelho de Belmonte, tem uma ligação muito intrínseca ao nosso concelho, conhece-o bem, é uma pessoa com provas dadas e com conhecimento de causa das matérias, dos dossiês e daquilo que nos interessa para o desenvolvimento do concelho”, salientou Sofia Fernandes, em declarações à agência Lusa.

A presidente da concelhia socialista de Belmonte, no norte do distrito de Castelo Branco, referiu que o candidato vai dar o seu cunho pessoal ao programa eleitoral e só quando ele estiver sedimentado serão apontadas as prioridades, mas vincou que estarão alinhadas com as preocupações do partido.

“Queremos garantir que a nossa população no concelho de Belmonte continue a ter resposta às suas necessidades. Temos um problema de habitação também subjacente, temos a nossa rede viária, temos a questão do emprego e do turismo”, apontou Sofia Fernandes.

Questionada sobre o facto de Vítor Pereira ser atualmente presidente num outro município, a presidente da concelhia garantiu que “não é uma situação que cause qualquer constrangimento ou que ache que vai prejudicar”, lembrando que não seria a primeira vez que Belmonte teria um presidente que não é natural nem residente no concelho.

“Belmonte já teve um presidente de Câmara, o Dr. Júlio Garcia, que não era natural nem residente no concelho de Belmonte e toda a gente tem boas memórias dele. Portanto, não é uma situação que nos cause transtorno, nem que achemos que comprometa o nosso resultado final”, enfatizou a presidente da concelhia socialista.

Vítor Pereira, também presidente da distrital de Castelo Branco do PS, tem raízes nas localidades de Pereiras e Malpique, onde estudou por um curto período e de onde são originários os avós.

O autarca cumpre o terceiro e último mandato na Câmara da Covilhã e foi vereador da oposição entre 2005 e 2013.

O município de Belmonte é presidido pelo também socialista António Dias Rocha, que se encontra impedido de se recandidatar, devido à limitação de mandatos.