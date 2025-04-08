A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa, que liga Santa Apolónia à Reboleira, foi retomada às 10h05, após ter estado interrompida desde as 07h56 entre as estações Avenida e Terreiro do Paço, devido a uma avaria na sinalização, anunciou a empresa.

Linha Azul (10:05): ???? Circulação normal. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) April 8, 2025

Numa informação divulgada na rede social X, o Metropolitano de Lisboa esclareceu que não poderia prever a duração de interrupção, admitindo que “poderá ser prolongada“.

Linha Azul (07:56): ???? devido a avaria na sinalização, a circulação está interrompida entre as estações Avenida e Terreiro do Paço. De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. O Metro está a desenvolver todos (cont) — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) April 8, 2025

Esta é a segunda interrupção desta terça-feira na linha Azul, que já tinha estado parada entre as 06h41 e as 07h38, na mesma zona e pelo mesmo motivo.

A linha Azul é uma das quatro do Metropolitano de Lisboa. As outras são a linha Verde (Telheiras — Cais do Sodré), a Vermelha (S. Sebastião – Aeroporto) e a Amarela (Rato – Odivelas).