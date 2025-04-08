A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa, que liga Santa Apolónia à Reboleira, foi retomada às 10h05, após ter estado interrompida desde as 07h56 entre as estações Avenida e Terreiro do Paço, devido a uma avaria na sinalização, anunciou a empresa.

Numa informação divulgada na rede social X, o Metropolitano de Lisboa esclareceu que não poderia prever a duração de interrupção, admitindo que “poderá ser prolongada“.

Esta é a segunda interrupção desta terça-feira na linha Azul, que já tinha estado parada entre as 06h41 e as 07h38, na mesma zona e pelo mesmo motivo.

A linha Azul é uma das quatro do Metropolitano de Lisboa. As outras são a linha Verde (Telheiras — Cais do Sodré), a Vermelha (S. Sebastião – Aeroporto) e a Amarela (Rato – Odivelas).