A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, segundo o IPMA.

O aviso amarelo vai estar em vigor até às 12h00 desta terça-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Também sob aviso amarelo está o grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste, passando a noroeste, até às 09h00 desta terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.