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O programa eleitoral da AD — Coligação PSD/CDS vai ser apresentado na próxima sexta-feira, no Centro de Congressos de Lisboa, disse à Lusa o diretor de campanha desta força política.
De acordo com o diretor de campanha, Pedro Esteves, a apresentação está marcada para as 17h00 e será feita pelo líder da coligação e primeiro-ministro, Luís Montenegro.
Na segunda-feira, na entrega da lista da AD pelo círculo eleitoral de Aveiro, que encabeça, Montenegro já tinha adiantado que o programa seria apresentado no final da semana.
“As propostas são, no essencial, aquelas que nós vimos concretizando, que agora serão naturalmente atualizadas e apresentadas nos próximos dias”, referiu.
Nessa ocasião, aproveitou para enfatizar o que considera ser a grande diferença entre a proposta da AD e o programa eleitoral do PS, apresentado no sábado.
“Nós temos o objetivo de criar mais riqueza para poder depois redistribuí-la de forma equitativa, de forma justa, para que todos possam ter mais oportunidades de concretizar os seus sonhos. A proposta do PS é distribuir sem criar, o que quer dizer que é o caminho para o empobrecimento”, afirmou Luís Montenegro.
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