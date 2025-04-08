Estreou nesta terça-feira, 8 de abril, o novo podcast de Meghan. Em Confessions of a Female Founder, a duquesa vai entrevistar mulheres empreendedoras sobre os desafios de iniciar um negócio. E no primeiro episódio, Meghan conversou com a co-fundadora do Tinder e falou pela primeira vez que enfrentou um diagnóstico de pré-eclâmpsia durante a gravidez de Lilibet, em 2021.

“Uma das minhas melhores amigas”, começou por apresentar Meghan, dando o tom intimista da conversa que se seguiria. “Temos uma relação tão próxima e profunda”, destacou a duquesa sobre a primeira convidada, Whitney Wolfe Herd, que criou a aplicação de namoro e depois deixou a empresa para criar uma app concorrente, o Bumble.

Em 2014 Whitney criou o Bumble depois de deixar o Tinder. A app tem a mesma premissa, mas no Bumble são as mulheres que fazem o primeiro contacto. “Não acordei às 6h e pensei: ‘Quero ter uma app de encontros'”, disse Whitney no início da entrevista. “A original intenção não era uma app de encontros. Era uma rede social para mulheres, para criar uma relação de gentileza entre mulheres. Porque quando eu saí do Tinder eu sofri — não no mesmo nível que tu — mas sofri muito na internet por causa do processo legal”, disse. Em abril de 2014 quando deixou o projeto, Whitney acusou a empresa de assédio sexual. A Match Group, dona do Tinder, negou as acusações mas pagou um valor perto de 1 milhão de dólares como acordo, de acordo com a BBC. “Tenho de consertar este problema para as jovens raparigas”, justificou a criadora do Bumble, afirmando que criou a aplicação para quebrar o ciclo de “relacionamentos tóxicos” nos quais muitas jovens se veem envolvidas.

Meghan e Whitney falaram sobre as suas experiências a enfrentar as consequências da exposição mediática e como tiveram de lidar com críticas e opiniões negativas. “Acho que há muito a falar sobre a tua habilidade de existir na presença de tudo isso, é preciso ser muito forte”, elogiou a amiga da duquesa. A seguir, as duas conversaram sobre as formas como procuram motivação em fases de maior preocupação dentro dos seus negócios. “Há cerca de um mês estava completamente consumida pelas caixas e pacotes”, assume Meghan, sobre a sua nova marca As Ever. “Era tudo em que conseguia pensar. Sentava-me a pensar como é que as pessoas iam desempacotar as caixas”.

[Já saiu o quarto episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]

A entrevista seguiu-se de forma mais pessoal, quando ambas destacaram os desafios da maternidade ao gerir um negócio próprio. Foi durante um destes momentos mais delicados que Meghan assumiu ter vivido uma condição preocupante durante a gravidez de Lilibet. “Nós duas tivemos experiências muito similares, apesar de não nos conhecermos na altura, com o pós-parto e ambas tivemos pré-eclâmpsia. É tão raro e assustador, e ainda estás a tentar dar conta do malabarismo que é sem o mundo saber o que se está a passar. Silenciosamente, para que as pessoas não saibam, principalmente por causa dos filhos. Estas coisas são grandes sustos médicos”, assumiu Meghan, ao que Whitney concordou: “Mesmo de vida ou morte”.

Meghan engravidou de Lilibet aos 40 anos, depois de ter sofrido um aborto espontâneo um ano antes. Apesar de na altura já se especular que seria uma gestação de risco, agora sabe-se o real motivo pelo qual a a duquesa de Sussex não acompanhou Harry ao Reino Unido em abril de 2021 para o funeral do Príncipe Filipe. A pré-eclâmpsia é uma doença específica da gravidez, que afeta cerca de 5% das grávidas e é considerada uma das principais causa de morte pré-parto.

Logo depois a co-fundadora do Tinder recordou o momento em que Meghan e Harry apresentaram Archie ao mundo, em 2019. “Nunca vou esquecer aquela imagem tua depois de teres dado à luz ao Archie. Todo a gente a esperar pela estreia dele e eu estava prestes a tornar-me mãe e pensei: ‘Oh meu Deus, como é que esta mulher está a fazer isto? Como colocou saltos altos e está a apresentar uma criança neste visual lindo diante do mundo inteiro?’ Eu mal podia atender a porta a um entregador.”

A duquesa de Sussex continua a falar sobre como gere as rotinas de trabalho com os filhos em casa. “Tornamo-nos mães numa cultura pós pandémica”, explica, justificando: “não preciso de sair de casa para ir ao escritório, o meu escritório é aqui”. Meghan conta que Lilibet ainda faz as suas sestas e que depois de acordar durante a tarde procura-a no escritório. “Ela pode estar sentada ao meu colo durante estas reuniões importantes”, revela, afirmando estar feliz com esta realidade. “Não quero perder estes momentos”.

Ainda estão previstos outros sete episódios do podcast, que faz parte de um acordo de Meghan com a Lemonada Media, uma empresa fundada em fevereiro de 2024. Confessions of a Female Founder é o regresso da duquesa aos podcasts, depois de em 2022 o acordo multimilionário com o Spotify ter terminado antes do previsto, com a produção de apenas uma temporada de Achetypes, um podcast sobre estereótipos femininos com entrevistas a personalidades como a tenista Serena Williams, a cantora Mariah Carey ou a socialite Paris Hilton.