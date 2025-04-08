Durante 25 anos a polícia de Cheshire dedicou grande parte do seu tempo a tentar resolver um enigma: quem tinha assassinado um recém-nascido, encontrado embrulhado em dois sacos do lixo em março de 1998? Para responder à questão era essencial perceber outro dado: quem eram os pais do bebé?

A resposta chegou, por sorte, em 2023, quando foi identificada uma correspondência entre o ADN do ‘bebé Callum’ (como era chamado pelas autoridades) e a de um homem detido por motivos não relacionados com este caso. A peça do puzzle que permitiu desvendar o enigma chama-se Matthew Sharkey e era o irmão mais velho do recém-nascido.

As pistas conduziram as autoridades à mãe e, por sua vez, também assassina do bebé. O mistério estava prestes a ser resolvido. Como conseguiu aquela mulher esconder a gravidez durante nove meses?

ADN de irmão mais velho levou polícia à mãe da vítima

Beth Colbourne era uma das inspetoras envolvidas no caso. Estava a sair do tribunal de Chester quando um e-mail — que começava com a pergunta “estás sentada?” — a deixou em alerta, como conta o The Guardian.

A mensagem desvendava a morte do bebé encontrado por uma pessoa que estava a passear cães numa floresta perto de um parque temático em Warrington. O acontecimento moldou a vida da comunidade: centenas de mulheres foram intercetadas e questionadas pela polícia, algumas chegaram a ser detidas. Muitas estudantes foram interrogadas e obrigadas a recolher amostras de ADN.

O bebé misterioso foi enterrado num pequeno caixão branco pago com doações de um supermercado. Mesmo no momento do funeral, ninguém assumiu a paternidade do recém-nascido.

Mas o caso não ficaria por resolver. Passados 25 anos chegou a resposta, quando num exame de rotina se identificou uma correspondência suspeita entre o ADN do seu irmão mais velho, hoje com 28 anos, responsável, involuntariamente, pela solução deste crime. “Foi um momento muito relevante”, disse Colbourne ao The Guardian, a dois meses de se reformar.

As autoridades seguiram as pistas e chegaram a Joanne Sharkey, agora com 55 anos, que revelou estar à espera deste momento desde há 25 anos, quando matou o próprio filho.

Na semana passada, a mulher, que segundo um juiz vivia uma vida imaculada (antes e depois da morte de Callum), admitiu o infanticídio motivado por uma depressão pós-parto. Joanne foi condenada a dois anos de prisão de pena suspensa, tendo saído do tribunal acompanhada pela família, que sempre a apoiou.

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A juíza disse que os problemas mentais da mulher justificavam que não fosse para uma prisão, sob a condição de Joanne não cometer mais crimes e submeter-se a tratamentos.

“Não passou um dia em que [Joanne] não tenha pensado neste caso, analisando os horrores do seu crime. Estou convencida de que este caso triste exige compaixão. Não conseguiríamos nada com a prisão imediata”, justificou a juíza.

A homicida, cuja saúde mental se deteriorou após o nascimento do primeiro filho, confidenciou que era, também para ela, um alívio poder falar sobre este segredo que tinha mantido desde 1998, quando tinha 28 anos.

Jo Miller, ex-inspetora-chefe, admitiu que a notícia da confissão da mãe era um “alívio” para a comunidade de Cheshire, que podia agora fazer o luto de uma morte “devastadora”. “Hoje é um dia de encerramento para mim e, de certeza, para toda a comunidade que viveu as investigações da altura”, desabafou ao The Guardian.

Joanne revelou que não tinha contado a ninguém, inclusive ao marido, que estava grávida. Ao longo do período de gestação foi escondendo a barriga com roupas mais largas e dizia que estava a engordar por ter comido muito no Natal. Deu à luz sozinha, em casa, antes de sufocar o recém-nascido e envolvê-lo em sacos de plástico.

“É muito difícil porque nos dedicamos de alma e coração a estas investigações”, resumiu Hannah Friend, líder da equipa de investigação criminal de Cheshire, ao The Guardian.