Durante 25 anos a polícia de Cheshire dedicou grande parte do seu tempo a tentar resolver um enigma: quem tinha assassinado um recém-nascido, encontrado embrulhado em dois sacos do lixo em março de 1998? Para responder à questão era essencial perceber outro dado: quem eram os pais do bebé?

A resposta chegou, por sorte, em 2023, quando foi identificada uma correspondência entre o ADN do ‘bebé Callum’ (como era chamado pelas autoridades) e a de um homem detido por motivos não relacionados com este caso. A peça do puzzle que permitiu desvendar o enigma chama-se Matthew Sharkey e era o irmão mais velho do recém-nascido.

As pistas conduziram as autoridades à mãe e, por sua vez, também assassina do bebé. O mistério estava prestes a ser resolvido. Como conseguiu aquela mulher esconder a gravidez durante nove meses?

This is the moment Joanne Sharkey, from Croxteth, was arrested after killing her son and concealing the birth almost 30 years ago. Today, Joanne admitted manslaughter of her newborn who was found dead in woodland near to Gulliver’s World in Warrington on March 14, 1998. pic.twitter.com/5x59Yq6G8N — Liverpool Echo (@LivEchonews) March 6, 2025

ADN de irmão mais velho levou polícia à mãe da vítima

Beth Colbourne era uma das inspetoras envolvidas no caso. Estava a sair do tribunal de Chester quando um e-mail — que começava com a pergunta “estás sentada?” — a deixou em alerta, como conta o The Guardian.

A mensagem desvendava a morte do bebé encontrado por uma pessoa que estava a passear cães numa floresta perto de um parque temático em Warrington. O acontecimento moldou a vida da comunidade: centenas de mulheres foram intercetadas e questionadas pela polícia, algumas chegaram a ser detidas. Muitas estudantes foram interrogadas e obrigadas a recolher amostras de ADN.

O bebé misterioso foi enterrado num pequeno caixão branco pago com doações de um supermercado. Mesmo no momento do funeral, ninguém assumiu a paternidade do recém-nascido.

Mas o caso não ficaria por resolver. Passados 25 anos chegou a resposta, quando num exame de rotina se identificou uma correspondência suspeita entre o ADN do seu irmão mais velho, hoje com 28 anos, responsável, involuntariamente, pela solução deste crime. “Foi um momento muito relevante”, disse Colbourne ao The Guardian, a dois meses de se reformar.

As autoridades seguiram as pistas e chegaram a Joanne Sharkey, agora com 55 anos, que revelou estar à espera deste momento desde há 25 anos, quando matou o próprio filho.

Na semana passada, a mulher, que segundo um juiz vivia uma vida imaculada (antes e depois da morte de Callum), admitiu o infanticídio motivado por uma depressão pós-parto. Joanne foi condenada a dois anos de prisão de pena suspensa, tendo saído do tribunal acompanhada pela família, que sempre a apoiou.

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A juíza disse que os problemas mentais da mulher justificavam que não fosse para uma prisão, sob a condição de Joanne não cometer mais crimes e submeter-se a tratamentos.

“Não passou um dia em que [Joanne] não tenha pensado neste caso, analisando os horrores do seu crime. Estou convencida de que este caso triste exige compaixão. Não conseguiríamos nada com a prisão imediata”, justificou a juíza.

A homicida, cuja saúde mental se deteriorou após o nascimento do primeiro filho, confidenciou que era, também para ela, um alívio poder falar sobre este segredo que tinha mantido desde 1998, quando tinha 28 anos.

Jo Miller, ex-inspetora-chefe, admitiu que a notícia da confissão da mãe era um “alívio” para a comunidade de Cheshire, que podia agora fazer o luto de uma morte “devastadora”. “Hoje é um dia de encerramento para mim e, de certeza, para toda a comunidade que viveu as investigações da altura”, desabafou ao The Guardian.

Joanne revelou que não tinha contado a ninguém, inclusive ao marido, que estava grávida. Ao longo do período de gestação foi escondendo a barriga com roupas mais largas e dizia que estava a engordar por ter comido muito no Natal. Deu à luz sozinha, em casa, antes de sufocar o recém-nascido e envolvê-lo em sacos de plástico.

“É muito difícil porque nos dedicamos de alma e coração a estas investigações”, resumiu Hannah Friend, líder da equipa de investigação criminal de Cheshire, ao The Guardian.