Sarah A. Boardman — que pintou o “pior retrato” de Donald Trump, segundo a opinião do próprio Presidente dos EUA — receia pelo futuro da carreira, após o líder da Casa Branca ter acusado, na TruthSocial, a artista distorcer “propositadamente” a pintura.

O retrato oficial de Trump feito pela artista britânica esteve pendurado durante seis anos no Capitólio do Estado do Colorado, nos Estados Unidos. Agora, e depois de ter sido retirada da obra do edifício legislativo, Boardman afirmou que as declarações de Trump colocam em causa as suas “intenções, integridade e capacidades“.

Num comunicado citado pelo The Guardian, Boardman rejeitou as acusações de Donald Trump, ao declarar que “o retrato foi concluído com precisão, sem qualquer ‘distorção deliberada’, parcialidade política ou tentativa de caricaturar o sujeito, de forma real ou implícita”.

Sarah Boardman sublinhou, ainda, que compreende o direito do Presidente norte-americano de comentar o trabalho, mas considera que as alegações adicionais (nomeadamente que está a “perder o talento à medida que a idade avança”) estão agora a ter um impacto negativo no negócio, colocando em risco uma carreira de mais de quarenta anos.

A pintora já tinha afirmado, segundo o The Telegraph, que “quaisquer sentimentos pessoais sobre qualquer assunto não são relevantes e são deixados fora do estúdio, de acordo com a minha formação de deixar essas emoções à porta”, garantindo que a sua opinião sobre Trump em nada interferiu na realização do retrato.

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A obra, exibida desde 2019 no edifício legislativo do Colorado, já foi retirada da parede onde estão os retratos dos antigos presidentes do país. Segundo a própria artista, o retrato tinha sido bem recebido na altura e foi amplamente elogiado por críticos e visitantes.

▲ O retrato de Donald Trump já foi retirado do edifício legislativo do Colorado AFP via Getty Images

A consagrada artista nasceu no Reino Unido e, segundo o seu site oficial, passou muitos anos a viajar pelo mundo, passando pela Austrália, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, Malásia, Médio Oriente e Estados Unidos, enquanto “conduzia uma carreira de sucesso em viagens aéreas e negócios”. Acabou por ganhar um “concurso para artistas” lançado pela cidade de Denver para pintar os retratos oficiais dos presidentes Barack Obama (em 2011) e Donald Trump (em 2019).

Curiosamente, na publicação que fez sobre o retrato, o atual Presidente norte-americano ainda comparou o seu quadro com o de Barack Obama. “A artista também fez o Presidente Obama e ele está maravilhoso, mas a minha cara é verdadeiramente a pior”, afirmou na TruthSocial.