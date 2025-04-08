Todos tinham uma memória. Uma história. Uma fotografia. Mais: sendo um sportinguista assumido, não havia ninguém que guardasse guerras, invejas ou rancores de alguém assumido por todos como o “Senhor Formação”. Era o melhor, todos assumiam que era o melhor, ele queria apenas ajudar. Ajudar um jogador a ser melhor, ajudar uns pais a ficarem tranquilos apesar da saída dos seus filhos de casa, ajudar o Sporting a ter os jogadores com potencial, ajudar o futebol português a dar o salto. Esse ficou como principal legado.

“Nascido a 1 de Outubro de 1947, desde cedo se uniu ao Sporting para jogar futebol e mais tarde, depois de sair para o Clube Futebol Benfica onde se tornou treinador, regressou ao clube para treinar os escalões mais jovens durante cerca de 20 anos. Em 1988, criou e passou a liderar o Departamento de Recrutamento e Formação e a história a partir daí é mais do que conhecida e reconhecida: encontrou grande parte dos maiores talentos nacionais e trouxe-os para o Sporting, onde cresceram e vingaram, passando depois para grandes palcos do futebol mundial. De Paulo Futre, a Luís Figo ou a Cristiano Ronaldo, mas também a talentos mais recentes, Aurélio Pereira é o grande responsável pela carreira de várias das figuras do futebol nacional nos últimos 40 anos”, começou por destacar o Sporting em comunicado.

Para sempre recordado como um dos maiores nomes da história do futebol nacional e do Sporting Clube de Portugal: Sr. Aurélio Pereira ???? pic.twitter.com/tG58NJWE0L — Sporting CP (@SportingCP) April 8, 2025

“Foi um mestre em vida na sua área e uma pessoa consensual para todos, tendo sido sempre reconhecido pelo ‘seu’ Sporting: recebeu dois Prémios Stromp e um Leão de Ouro e, em 2012, o clube atribui o seu nome ao principal relvado/estádio da Academia Sporting. Em 2016, viu a Seleção Nacional portuguesa ganhar o Campeonato da Europa em França com o contributo de 10 jogadores por si descobertos, o que valeu o epíteto de ‘Os Aurélios’. Em 2017, recebeu a Medalha de Mérito Desportivo da Cidade de Lisboa e, em 2018, a UEFA distinguiu-o com a Ordem de Mérito, um prémio pelo seu inigualável contributo para o desenvolvimento do futebol português e europeu. Será para sempre recordado como um dos maiores nomes da história do futebol nacional e, acima de tudo, da história do Sporting Clube de Portugal”, acrescentou.

“O ‘senhor formação’, como era carinhosamente tratado pela sua histórica liderança no Departamento de Recrutamento e Formação do Sporting Clube de Portugal, foi o responsável por ‘descobrir’ alguns dos jogadores mais talentosos do futebol português como Paulo Futre, Luís Figo ou Cristiano Ronaldo, entre muitos outros. Figura marcante no desporto nacional, o seu legado em prol da educação e do ensino, nomeadamente na formação desportiva, foi reconhecido pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que o condecorou, em 2018, com as insígnias de Comendador da Ordem da Instrução Pública. À família de Aurélio Pereira, aos seus amigos e ao Sporting, clube que serviu por mais de quatro décadas, o Presidente da República apresenta as suas sentidas condolências”, escreveu a Presidência através de uma nota oficial.

Aurélio Pereira, o 'Senhor Formação', é uma figura incontornável do futebol português e do Sporting CP. Neste seu 77º aniversário, resolvemos fazer um vídeo de homenagem a este grande leão! Agradecimentos/participações:

Carlos Pereira

Marcelo Rebelo de Sousa (@presidencia)… pic.twitter.com/w0nCkKvxBu — Mike (NSEBZ) ???? (@NSEBZvideos) October 1, 2024

“Um dos grandes símbolos da formação mundial deixou-nos mas o seu legado viverá para sempre. Nunca deixarei de estar grato por tudo o que fez por mim e por tantos outros jogadores. Até sempre, Senhor Aurélio, obrigado por tudo. Descanse em paz”, salientou Cristiano Ronaldo, grande símbolo da formação leonina que ganhou cinco Bolas de Ouro. “Descanse em paz. Será sempre eterno no meu coração. Os meus sentimentos a toda a família, muita força e beijinhos”, escreveu também a mãe, Dolores Aveiro. “Este é um dos posts que nunca queres escrever, porque significa que já não estás. O que significas para os que nós formamos no nosso clube não tem palavras não só por o que significou nas nossas carreiras mas também por o trabalho, dedicação, devoção atingindo a glória para com o Sporting, só me resta estar-te agradecido de coração pela tua amizade, carinho e estima. Que descanses em paz e envio as minhas mais sinceras condolências a toda a tua família”, recordou Luís Figo, outro Bola de Ouro formado pelos leões.

Para a eternidade ???? pic.twitter.com/3YeJHHtzaF — Sporting CP (@SportingCP) April 8, 2025

“Estou sem palavras. Os meus mais sinceros pêsames a família do grande homem que me descobriu num parque do Montijo e que tanto fez pelo futebol português e mundial. Até sempre, meu querido Aurélio”, recordou Paulo Futre, outro dos muitos talentos detetados pelos leões. “Sem o Aurélio Pereira nada tinha acontecido. Obrigado por tudo. Os meus sentimentos para a família”, salientou Ricardo Quaresma. “Obrigado por tudo. Foste um grande amigo, um excelente ser humano, que deu bons e importantes conselhos. Jamais esquecerei tudo o que aprendi contigo, amigo. Descansa em paz, Sr. Aurélio “, frisou Nani.

Memories will last forever. Rest in peace, Sir Aurélio Pereira ???? pic.twitter.com/peYeblYztX — Sporting CP English (@SportingCP_en) April 8, 2025

“O céu ganhou hoje mais uma estrela. Uma das pessoas que mais me marcou na minha carreira pela sua honestidade , conhecimento, respeito e acima de tudo o resto, amizade. Toda a sua experiência e palavra sábia ao jeito que o caracteriza foi sem dúvida alguma uma mais valia para todos aqueles que se cruzaram com ele, felizmente tive esse enorme prazer. Hoje o futebol fica mais pobre com a sua despedida por tudo aquilo que ele representa e por infelizmente cada vez haverem menos ‘Sr. Aurélios’. O legado que deixa a todos nós vai muito mais além do gigante scouter que foi, o reconhecimento de um verdadeiro homem do futebol que fez a formação juntamente com os departamentos de scouting de um clube como o Sporting servirem de exemplo de tamanho sucesso não só em Portugal mas também internacional. Que seja feita uma bonita e merecida homenagem a quem deu tanto não só ao futebol mas também fora dele. Um enorme obrigado, querido Senhor Aurélio Pereira”, destacou João Palhinha, numa mensagem mais longa.

Uma vida ligada ao Sporting Clube de Portugal. Um enorme legado que nos deixa ???? pic.twitter.com/jnIG4FDcPB — Sporting CP (@SportingCP) April 8, 2025

“Quando jogava no Mira Sintra, foi o senhor que viu algo especial. Jamais me esquecerei de si. Foi mesmo uma honra ter-me cruzado consigo e agradeço ao futebol por isso. O legado e a marca que nos deixou ficarão para sempre. Descanse em paz, sr. Aurélio. Obrigado por tudo o que fez pelo futebol português e mundial”, disse William Carvalho, mais um dos atletas formados no clube que foram campeões europeus como João Mário: “Uma pessoa única no mundo do futebol. Obrigado por tanto amigo e parabéns pelo legado que deixou. Palavras nunca serão suficientes para expressar tanta gratidão. Descanse em paz”.

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“Um dos melhores de sempre. Descanse em paz meu querido amigo e grande mestre Aurélio Pereira”, assinalou Ricardo Sá Pinto. “O Aurélio faz-me lembrar de toda a minha vida futebolística. Partilhei com ele muitos anos durante a minha formação no Sporting e é um gosto ter vivido todos esses anos com alguém como ele. Era uma pessoa como já há poucas. Uma pessoa idónea, com um coração enorme e um contador de histórias. Estava sempre a contar histórias e anedotas. Guardo para sempre a boa disposição dele e as várias histórias que ele nos contava”, recordou Carlos Xavier. “Um ser humano como poucos… Marcou e marcará a vida de muitos… Os meus sentimentos a toda a família e amigos”, salientou Ricardo.

“Hoje é um dia irreparável para o futebol português, um dia muito duro para os amigos e profissionais ligados ao jogo e, certamente, um dia muito amargurado, infelizmente, para a família. A quem dirijo, naturalmente, as minhas primeiras palavras sentidas e tristes pela perda de um grande Homem e um grande Senhor do futebol. Aurélio não foi só um dos maiores argutos e astutos observadores de talentos que jamais conheci em todo o Mundo, mas também um profissional honesto e leal no (e ao) futebol. Daqueles homens raros no jogo, que não mentem ao futebol. A minha gratidão pela nossa longa amizade e companheirismo. A saudade será recordada, exaltando sempre a sua presença, o seu exemplo e sabedoria. Partilho publicamente o nosso segredo e código de valor de excelência inquestionável e inequívoca, quando falávamos de talentos: ‘Este é um descarado’. Obrigado Aurélio e até sempre amigo”, frisou Carlos Queiroz.

“Guardo no coração todos os ensinamentos que, de forma tão generosa e com amizade, me passou! Obrigado, Sr. Aurélio Pereira! Descanse em paz”, salientou Abel Ferreira. “Partiu um amigo, Aurélio Pereira, uma figura inesquecível do Sporting e do futebol português. Sou um privilegiado pela relação de grande respeito e amizade que tínhamos, e eternamente agradecido pelo apoio que sempre me deu. O seu legado nunca será esquecido. As minhas mais sinceras condolências para a família”, referiu José Peseiro.

Eterno nos corações de todos os Sportinguistas. Obrigado, Sr. Formação ???? pic.twitter.com/fkXopuWVwg — Sporting CP (@SportingCP) April 8, 2025

“A morte de Aurélio Pereira representa uma perda irreparável para o futebol português. Para a história, além do legado enorme construído pelo homem que descobriu alguns dos melhores jogadores da nossa história, ficará uma pessoa amável, de fino trato e que defendia sempre o nosso Talento. Teremos uma enorme e eterna dívida de gratidão com o Mestre Aurélio Pereira e tudo faremos para honrar o seu legado. Aos familiares e amigos de Aurélio Pereira, em meu nome e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, envio as mais sentidas condolências”, apontou Pedro Proença, presidente da FPF. “A LPFP expressa profundo lamento pela morte de Aurélio Pereira, antigo responsável pelo Departamento de Recrutamento e Formação do Sporting”, escreveu também a Liga Portugal, através de uma nota oficial difundida pela imprensa.

“Fazia-me muitas vezes lembrar aquele velho aforismo que nos aconselha a não apenas contemplar a bondade, mas também a tentar imitá-la. Era uma pessoa boa, amigo do seu amigo. Ainda na véspera do dia da minha eleição como presidente do COP, teve o cuidado de me enviar uma mensagem de boa sorte e, após a eleição, não deixou o dia acabar sem enviar outra ‘altamente satisfeito’ pelo resultado alcançado. O seu sucesso, numa profissão em que foi pioneiro, confundiu-se com o próprio sucesso dos jogadores que ajudou a recrutar e formar e com o sucesso do próprio Sporting, da seleção nacional e do futebol português. Fez uma carreira ímpar, assente em grandes doses de discrição, gentileza, perspicácia, rigor, disciplina e audácia. O facto de mais de 30 anos terem passado sem se ouvir uma crítica dos que acabaram por não singrar e tantos elogios dos que se consagraram será, talvez, o melhor testemunho do seu trabalho, também reconhecido pela UEFA quando, em 2016, sob proposta da FPF por mim presidida, lhe atribuiu a sua Ordem de Mérito”, apontou Fernando Gomes, antigo líder da Federação que é hoje presidente do Comité Olímpico.

“O Benfica expressa sentidas condolências pela morte de Aurélio Pereira, figura importante do futebol português e referência inquestionável na formação de jovens talentos. Reconhecido por todos pela sua dedicação e visão, Aurélio Pereira desempenhou um papel relevante no desenvolvimento de várias gerações de atletas, contribuindo para o crescimento e prestígio do futebol nacional e das suas seleções. O Benfica apresenta à família, amigos e ao Sporting as mais sinceras condolências, prestando homenagem à memória de um homem que dedicou a vida ao desporto com paixão e integridade”, frisaram as águias. “O FC Porto envia sentidas condolências à família e amigos de Aurélio Pereira, figura incontornável na formação de vários futebolistas e na descoberta de talentos que marcaram gerações em Portugal”, assinalaram os dragões.