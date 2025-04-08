O Tribunal de Portimão começa esta terça-feira a julgar dois homens acusados de terem matado o proprietário de uma fábrica de bolas de Berlim, em 2019, na cidade de Albufeira, no distrito de Faro.

Os dois suspeitos, de 40 e 43 anos, um dos quais em prisão preventiva, estão acusados pelo crime de homicídio qualificado e vão ser julgados por um tribunal de júri.

De acordo com o Ministério Público (MP), os factos ocorreram em setembro de 2019, quando os arguidos acederam, durante a noite, ao interior da fábrica, agredindo o proprietário, de 66 anos, e provocando-lhe a morte por compressão externa do pescoço.

Aquando da detenção do primeiro suspeito, em abril de 2024, a Procuradoria da República da Comarca de Faro especificou que o homem ter-se-á deslocado ao estabelecimento com o intuito de furtar dinheiro, mas deparou-se com o empresário.

Os arguidos terão atado as mãos e os pés da vítima, com recurso a uma fita adesiva conhecida por fita de mecânico. “Taparam-lhe a boca e sufocaram-no“, especificou o MP.

Os homens ter-se-ão também apropriado de 16 mil euros e de vários objetos.