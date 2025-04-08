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O Presidente dos Estados Unidos da América sublinhou esta segunda-feira que a sua administração não está a ponderar pausar as tarifas anunciadas a dezenas de países. Donald Trump respondeu também à proposta da União Europeia sobre tarifas “zero por zero” no comércio de produtos industriais: é insuficiente.
O líder norte-americano falava aos jornalistas na Sala Oval, ladeado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que prometeu eliminar o deficit comercial com os EUA “rapidamente.” Questionado sobre as notícias que davam conta que estaria a considerar uma “pausa” de 90 dias nas tarifas (excepto à China), Donald Trump respondeu: “Não estamos a olhar para isso.”
“Há muitos, muitos países que estão a vir negociar acordos connosco”, afirmou. “Vamos fazer acordos justos, bons acordos com todos. E se não fizermos isso, não teremos nada a ver com eles“, avisou.
O Presidente disse ainda que não considera que as tarifas vão empurrar outros países para os braços da China: “Não estou preocupado”. “Eles não querem estar nas mãos dos chineses”, defendeu.
Donald Trump também foi questionado pelos jornalistas sobre a proposta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para tarifas “zero por zero” no comércio de produtos industriais. Para o Presidente não é suficiente. “A UE foi muito dura ao longo dos anos”, criticou, acrescentando que foi criada para “fazer danos” aos EUA.
O governante também deixou uma palavra sobre a NATO. “Estamos a pagar-lhes para os proteger militarmente e eles estão a lixar-nos no comércio”, atirou. O líder norte-americano garantiu que as tarifas vão fazer dos EUA um país “muito rico.
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