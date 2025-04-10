A Câmara de Lisboa decidiu esta quarta-feira extinguir o processo de contratação para o Centro de Acolhimento do Beato, destinado a pessoas em situação de sem-abrigo, após ter sido excluída a única proposta apresentada a concurso, procurando agora “uma alternativa”.

Em reunião privada do executivo municipal, a proposta de “não adjudicação e a correlativa revogação” da decisão de contratar e extinção do procedimento da empreitada “Conceção — Construção do Centro de Acolhimento do Beato, no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]”, foi aprovada com os votos contra de Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre) e BE.

Fonte oficial do município disse à Lusa que o documento foi viabilizado com a abstenção do Livre e os votos a favor de PSD/CDS-PP, PS e PCP.

De acordo com o documento subscrito pelas vereadoras das Obras Municipais, Filipa Roseta (PSD), e dos Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde (CDS-PP), o concurso público para a adjudicação da empreitada resultou na “exclusão da única proposta apresentada, a do concorrente Alexandre Barbosa Borges, S.A.”.

Os Cidadãos Por Lisboa e o BE acusam a liderança PSD/CDS-PP de “falhar” na concretização do centro de acolhimento, com o risco de desperdiçar as verbas do PRR, mas o gabinete do presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), disse à Lusa que “não está em causa a suspensão do procedimento, seguindo-se a averiguação de uma alternativa”.

Essa alternativa, segundo a liderança PSD/CDS-PP, pode passar pela adjudicação por ajuste direto, de acordo com o Código de Contratos Públicos.

Em novembro de 2024, a câmara autorizou o lançamento de um concurso público para a contratação da empreitada com o objetivo de “impulsionar a prevenção das pessoas em situação de sem-abrigo, através do investimento em novas respostas de apoio”.

Pretende-se a criação de um centro de acolhimento para apoiar a população sem-abrigo de Lisboa em regime de alojamento noturno, alimentação e atividades diurnas, procurando a sua reintegração na sociedade, segundo a proposta.

Para tal, foi proposta a construção de um novo Centro de Acolhimento do Beato, com a remodelação do edifício existente e a conceção e colocação de módulos pré-fabricados para alojamento de emergência social, alojamento de inserção, apartamentos partilhados e módulos de apoio e respetivas infraestruturas.

Contra a extinção da contratação, os Cidadãos Por Lisboa (CPL) consideram que a o município “atrasou, não priorizou e falhou na reconversão do Centro de Acolhimento do Beato”, indicando que houve “erros sobre erros” neste processo e que a cidade se arrisca a perder o financiamento PRR para a obra.

“Inexplicavelmente, o executivo de Moedas atrasou o arranque do processo um ano, depois errou na opção para o concurso. Por isso, no final do mandato, não há solução à vista para esta resposta social, apesar da emergência em que estamos”, referem os CPL, referindo que a liderança PSD/CDS-PP apresentou a não adjudicação da obra sem indicar um caminho novo ou propor um plano alternativo.

Numa nota enviada à Lusa, o BE realça que o Centro de Acolhimento do Beato alberga, de forma precária, 271 pessoas e “é a maior resposta para as pessoas em situação de sem-abrigo de Portugal e uma das maiores da Europa”, destacando o contributo dos bloquistas durante o anterior mandato (2017-2021), sob presidência do PS.

A vereação do BE indica que no atual mandato (2021-2025) surgiu a possibilidade de se avançar com o projeto e incluí-lo no PRR, mas “Carlos Moedas falhou e este será um dos maiores falhanços do seu mandato”. O partido justifica o voto contra como sinalização do “desagrado com este falhanço” na política para as pessoas em situação de sem-abrigo.

O executivo de Lisboa, que é composto por 17 membros, integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos” (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) –os únicos com pelouros atribuídos e que governam sem maioria absoluta –, três do PS, dois do PCP, três do CPL (eleitos pela coligação PS/Livre), um do Livre e um do BE.