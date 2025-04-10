A circulação na Autoestrada 22 (A22) estava às 07h00 interrompida no sentido Loulé-Faro devido ao despiste de um camião de mercadorias que transportava caixas com roupa, sem causar feridos, disse à Lusa fonte da proteção civil.
“O alerta para o despiste, que ocorreu ao quilómetro 73, foi dado às 05h35. O veículo pesado despistou-se e a carga ficou espalhada na via, mas não há feridos”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Algarve.
A A22, que faz ligação entre Lagos e a fronteira de Castro Marim/Vila Real de Santo António, no distrito de Faro está cortada, segundo a proteção civil, entre os nós de Loulé centro e Loulé sul.
ÀS 07h10, estavam no local 11 operacionais, com o apoio de cinco veículos.