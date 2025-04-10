A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa retomou a sua circulação, adiantou esta quinta-feira a empresa na rede social X.

Linha Azul (21:21): ???? Circulação normal. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) April 10, 2025

De acordo com a publicação, a circulação na linha Azul esteve interrompida pelas 21h05 ,”devido a causa alheia ao Metro”.

Linha Azul (21:05): ???? devido a causa alheia ao Metro, a circulação está interrompida. O tempo de reposição poderá ser superior a 15 minutos.Agradecemos a sua compreensão. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) April 10, 2025

“O tempo de reposição poderá ser superior a 15 minutos. Agradecemos a sua compreensão”, pode ler-se.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e as 1h00.