O primeiro-ministro admitiu esta quarta-feira que o desporto e a cultura incutem valores nos cidadãos que são “determinantes” para a sociedade e para o crescimento do país, na gala do primeiro centenário da Associação Física de Torres Vedras.

“O desporto a cultura como políticas públicas dão às pessoas os instrumentos para elas irem à procura da sua vocação inovadora, da sua capacidade de superação, é uma estratégia de desenvolvimento do país”, afirmou Luís Montenegro.

Dando o seu exemplo de desportista, o primeiro-ministro sublinhou que desporto e cultura “aprofundam em cada jovem as suas capacidades, os valores nos quais se vai alicerçar a dimensão humana, cívica e social de cada pessoa”, ao “incutir-lhe a valor de responsabilidade, de trabalho, de solidariedade, de ética, de fair play, de espírito de equipa, de sofrimento, de preparação para o insucesso, de convívio salutar com a vitória e com o sucesso, de respeito por quem não teve a mesma fortuna, de superação, de sacrifício para a obtenção do resultado, de compensação pelo mérito e pelo esforço”.

Como forma de reconhecer todo esse trabalho em prol do desporto e da cultura, o governante entregou a Medalha de Honra de Mérito Desportivo do Governo à Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras, que comemora cem anos de existência.

Fundada em 1925, a associação conta hoje com 8.000 associados, dos quais 2.000 praticam desporto nas 11 modalidades federadas, entre as quais basquetebol ginástica, hóquei em patins.

Possui também conservatório e ensino curricular de música, com 300 alunos, ao abrigo de um acordo com o Ministério da Educação, e é responsável pela gestão e execução das atividades extracurriculares de 1400 alunos do 1º aos 4º anos de escolaridade do ensino básico do concelho, através de acordo com a Câmara Municipal de Torres Vedras.

A associação disponibiliza cuidados de saúde na área da reabilitação física a 2.000 utentes, ao abrigo de alvará emitido pelo Ministério da Saúde.

A associação tem um volume anual de negócios superior a 3,4 milhões de euros e um património que ascende a 13 milhões de euros.