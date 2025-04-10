Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos da América aumentaram para 223.000 na semana terminada em 5 de abril, mais 4.000 que na semana anterior, anunciou nesta quinta-feira o Departamento do Trabalho norte-americano.

O valor referente à semana anterior manteve-se nos 219.000 anunciados anteriormente.

Também a média das últimas quatro semanas, que constitui um indicador mais fiável do desempenho do mercado laboral norte-americano, se manteve em 223.000.

Na semana terminada em 29 de março, data para que há dados mais recentes, estavam a receber subsídio de desemprego nos EUA 1.850.000 pessoas, o que representa uma descida de 43.000 face à semana anterior.

Por sua vez, o valor anterior foi revisto em baixo em cerca de 10.000 pessoas, para 1.893.000.

A média a quatro semanas recuou em cerca de 250 pessoas, para 1.867.750 beneficiários.

Apesar da suspensão anunciada na quarta-feira a maior parte das tarifas aplicadas pelos EUA aos parceiros comerciais, continuam a existir preocupações com um abrandamento económico global que poderão afetar um mercado de trabalho que se tem apresentado resiliente.

Na semana passada, o executivo norte-americano anunciou que os empregadores do país criaram um número elevado de postos de trabalho, com mais 228.000 empregos em março — apesar da subida de 4,2% na taxa de desemprego.