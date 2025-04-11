O professor Fernando Ruas vai ser novamente o cabeça de lista da CDU à Câmara de Aljustrel, no distrito de Beja, de maioria PS desde 2009, nas eleições autárquicas deste ano.

Depois de nas eleições de 2021 ter sido eleito vereador, sem pelouro, Fernando Ruas volta a ser a aposta da coligação liderada pelo PCP para ser “a alternativa política de que Aljustrel precisa”, frisou a coordenadora local da CDU (PCP/PEV) num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo os comunistas, a candidatura assenta “no trabalho, honestidade e confiança, colocando esperança na construção de um outro rumo para o concelho de Aljustrel”.

No comunicado, a CDU referiu ainda que a gestão do PS na autarquia “é sinónimo não de uma estagnação, mas de um caminho de retrocesso enorme no desenvolvimento do concelho em várias áreas”.

Natural de Messejana, freguesia do concelho de Aljustrel, Fernando Ruas tem 52 anos, é licenciado em Educação Física e Desporto e atualmente é subdiretor do agrupamento de escolas local.

No plano associativo, exerce funções como vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel e é presidente da mesa da assembleia geral da Misericórdia de Nossa Senhora de Assunção, de Messejana.

Militante do PCP, é vereador sem pelouro desde 2021.

A sua candidatura é a segunda a ser anunciada à Câmara de Aljustrel, depois de o PS ter confirmado como cabeça de lista o deputado Nelson Brito, que presidiu ao município entre 2009 e 2021.

O executivo municipal, liderado pelo socialista Carlos Teles, que não se recandidata apesar de cumprir o primeiro mandato, é composto por três eleitos do PS e dois da CDU.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro deste ano.