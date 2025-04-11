Tudo começou nas redes sociais. À primeira vista parecia um daqueles rumores que qualquer anónimo publica para ganhar visibilidade — o chamado engajamento. Contudo, não foi preciso esperar muito tempo para a informação “escalar” e aparecer na imprensa nacional, com os jornais Record e Correio da Manhã a veicularem a informação nas suas capas desta sexta-feira. Segundo as publicações, Bruma e Bruno Lage terão discutido durante um treino do Benfica, depois de o internacional português ter confrontado o treinador ao saber que não ia ser titular no Dragão. O Correio da Manhã acrescenta que Lage “deu raspanete ao avançado à frente do plantel para mostrar que os ‘egos’ não entram no balneário”.

Poucas horas depois de o “caso” chegar à orla mediática, o Benfica reagiu através de um comunicado divulgado no seu site oficial, desmentindo as informações. “O Sport Lisboa e Benfica desmente a existência de qualquer clima de tensão entre o treinador Bruno Lage e os seus jogadores, seja Bruma ou outro qualquer, ao contrário do que está a ser veiculado por alguma comunicação social. Trata-se de especulações que em nada vão desviar a equipa dos reais objetivos desportivos até ao final da temporada e para os quais contamos com o total apoio dos nossos adeptos”, lê-se na nota.

Antes, Lizelle Oliveira, empresária de Bruma, já tinha desmentido o alegado sucedido em declarações ao jornal O Jogo, alegando que a notícia “é 100% mentira”. “Nunca houve qualquer problema entre eles. O Bruma está com gripe desde sexta-feira e só começou a melhorar agora, daí não ter sido opção”, sublinhou Oliveira, assegurando que o extremo está engripado desde sexta-feira e que não trabalhou com o grupo depois do triunfo no Dragão (1-4).