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O ministro da Coesão Territorial afirmou esta sexta-feira que, independentemente do futuro da guerra comercial, nada ficará igual e alertou para a possível invasão comercial da Europa pela China.

“Qualquer que seja o futuro desta guerra comercial agora iniciada, nada ficará igual”, afirmou Castro Almeida, que falava numa sessão dedicada ao PRR, organizada pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, em Lisboa.

Para o governante, a confiança, estabilidade e previsibilidade ficaram afetadas e mesmo que a guerra comercial não tenha uma relação direta com Portugal, a remanescente tensão entre os EUA e a China terá “efeitos enormes” na Europa.

“É muito fácil pensar que os chineses vão tentar invadir a Europa do ponto de vista comercial, o que pode ser dramático para o nosso sistema económico”, apontou.

O ministro disse que Portugal tem de estar preparado para enfrentar as adversidades, insistindo que existe um clima de instabilidade no mundo, que “não augura nada de bom”.

A União Europeia suspendeu por 90 dias a aplicação de novas tarifas de 25% que tinham sido decididas em retaliação das de 25% sobre importações de alumínio e aço adotadas pelos Estados Unidos, que impuseram ainda uma taxa de 20% sobre os automóveis.

O anúncio, de Trump, da suspensão por três meses das chamadas tarifas recíprocas levou à decisão do executivo comunitário de pausar as de 25% adotadas na quarta-feira por igual período.

A Comissão Europeia estima um impacto económico de até 0,6% no Produto Interno Bruto (PIB) da UE por novos direitos aduaneiros norte-americanos permanentes, que seria cinco vezes pior nos Estados Unidos pela guerra tarifária iniciada pelo país.

O Governo chinês anunciou esta sexta-feira um aumento para 125%, nas taxas impostas sobre produtos oriundos dos Estados Unidos, mantendo a política de retaliar os aumentos das tarifas sobre bens chineses decretados por Washington.

Este valor é superior aos 84% anunciados na quarta-feira.

A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo intensificou-se rapidamente, numa altura de grande volatilidade dos mercados. A China insiste que não quer uma guerra comercial, mas que “não tem medo de a enfrentar se necessário”.