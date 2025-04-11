Quem ganhou o ano passado os debates desta sexta (um deles, porque o outro teve outros protagonistas)

No ano passado o debate AD-Livre foi entre Montenegro e Rui Tavares, com o líder da AD a falar mais das medidas do PS das que do partido que tinha pela frente.

Nas notas do Observador, o líder da AD saiu vencedor do confronto com o porta-voz do Livre.

Carlos Diogo Santos — Foi um bom debate, não tão bom como se esperava. Estavam frente a frente dois candidatos que têm uma visão muito diferente para o país, mas que se esforçaram por falar quase em exclusivo dos pontos que têm em comum. Na Justiça, o Livre e a AD acham importantes consensos partidários alargados e ambos têm ideias para uma reforma, com Rui Tavares a insistir na prevenção da corrupção e Montenegro a garantir que o caso da Madeira não o deixará manietado. A cordialidade foi tanta, que até uma alfinetada do porta-voz do Livre ao tempo de Passos Coelho (“Mal estaremos se voltarmos ao tempo em que o Governo protesta sempre que o TC decide contra medidas suas”) levou Montenegro a sorrir e a entrar na brincadeira: “Acabou por ter graça a formulação que encontrou para o parlamento poder ultrapassar pronúncias constitucionais. Mas eu depois falarei sobre este caso. Peço desculpa pela interrupção”. E nem o aumento das pensões acendeu uma grande discórdia. Quando o cronómetro marcava os 9 minutos e se falava das medidas para os jovens, o líder da AD deixou claro o que até aí se tinha passado: “Aqui temos uma divergência”. Foi das poucas. E, no final, tudo ficou como começou, com o consenso sobre a importância de reter jovens em Portugal.

Miguel Santos Carrapatoso — Debate estranho este entre Luís Montenegro e Rui Tavares. Estranho porque nas raras vezes em que existiu oportunidade para que um e outro pudessem criticar, denunciar, desmontar as respetivas propostas, contiveram-se e desconversaram. Parecia existir um pacto secreto de não agressão. Vai daí, os dois dedicaram-se a ajustar outras contas. Montenegro fez duas referências ao PS (pensões e habitação), Tavares criticou medidas do Chega para a Justiça, talvez esquecendo-se que teve oportunidade de o fazer na véspera – e não o fez. Depois deu-se o velho tique de Rui Tavares: as propostas que o líder do Livre traz para estes debates são “estudar” – estudar adoção do rendimento básico incondicional, estudar a criação da herança social, estudar a semana de quatro dias – sempre embrulhadas em frases de grande efeito. “O Livre acredita que ninguém é tão pequeno que não possa sonhar em grande.” Ok. Mas talvez se exija um bocadinho mais a quem quer crescer nas próximas eleições. Montenegro agradeceu a noite mais descansada.

Pedro Jorge Castro — Faltou uma chávena de chá à frente de cada um, para adornar o tom morninho em que decorreu esta conversa de salão. Rui Tavares não teve nada a ver com o do debate contra Ventura, o que já é muito, mas ficou inibido. Em condições normais, esperar-se-ia que fosse mais duro com o candidato da AD, mas não quis arriscar desgraçar-se de novo. Precisaria de uma vitória clara para recuperar do revés da véspera e reequilibrar a imagem com que sai dos debates. Não o conseguiu. E as suas ideias surgem sempre rodeadas de um certo lirismo inconcretizável, como as heranças sociais para todos os jovens de 5 mil euros à nascença ou o alargamento da semana de 4 dias. Montenegro foi eficaz a explicar propostas mais em detalhe para a justiça e para os jovens, não embarcou em cenários irrealistas e sobretudo não correu riscos neste passeio pelos estúdios da TVI.

Ricardo Conceição — Rui Tavares é eficaz a apresentar propostas, mas admite que em muitas delas vai ser necessário estudar, avaliar e até, quem sabe, criar mais um grupo de trabalho. O co-porta-voz do Livre tem o problema de por vezes esbarrar naquilo que é a realidade do país. Luís Montenegro conseguiu, mais uma vez, apresentar propostas, contrariar as do Livre e até contrapor assumindo a pose de estadista. Claramente, cada um falou para o seu eleitorado e nem seria de esperar outra coisa. Nem a AD consegue votos junto de um simpatizante do Livre nem o inverso. O debate foi civilizado e esclarecedor.

Sara Antunes de Oliveira — Não foi exatamente um debate — e, afinal, quase pareceu que é mais o que une do que o que separa o Livre e a AD. Se só “quase” pareceu, foi mérito de Luís Montenegro, que, sem romper com a cordialidade que marcou a “conversa”, conseguiu de forma muito mais eficaz marcar as diferenças entre as propostas dos dois candidatos. Rui Tavares até teve a primeira palavra, mas acabou por ser levado a reboque dos pontos em que Montenegro quis insistir.

Rui Rocha (IL)-Paulo Raimundo (PCP)

No ano passado, Rui Rocha e Paulo Raimundo discordaram sobre tudo: salários, Saúde e nacionalizações. Raimundo acusou Rocha de se “inspirar” no Governo PSD/CDS e levou com colagem ao PS para a troca.

Nas notas dos avaliadores do Observador, o secretário geral da CDU foi derrotado pelo líder da IL. Pode recordar as avaliações de 2024.