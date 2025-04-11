Quem ganhou o ano passado os debates desta sexta (um deles, porque o outro teve outros protagonistas)

Um debate inédito e polémico. É o primeiro de três em que a AD se fará representar não por Luís Montenegro, mas sim pelo líder do parceiro de coligação, Nuno Melo (os outros serão domingo, 13, frente ao PAN, na SIC, e quarta-feira, 16, frente ao Bloco, na RTP, ambos às 21h00). E, por isso, em vez de Rui Tavares, o Livre decidiu enviar também a sua co-porta-voz, Isabel Mendes Lopes. Assim, a partir das 21h00 desta sexta-feira, na TVI, o presidente do CDS terá pela frente a número 2 de Tavares.
Uma hora depois, às 22 horas, na SIC Notícias, é a vez de Rui Rocha (IL) e Paulo Raimundo (PCP) medirem forças sobre as suas visões completamente diferentes antes da campanha eleitoral.
Sábado também haverá dois debates. Às 21h00, na TVI, Pedro Nuno Santos (PS) debate com Inês Sousa Real (PAN) e, depois, às 22h00, na RTP3, estarão frente a frente Mariana Mortágua (Bloco) e Paulo Raimundo (CDU). Pode ver o calendário completo dos debates aqui.
Luís Montenegro (AD)-Rui Tavares (Livre)
No ano passado o debate AD-Livre foi entre Montenegro e Rui Tavares, com o líder da AD a falar mais das medidas do PS das que do partido que tinha pela frente.
Nas notas do Observador, o líder da AD saiu vencedor do confronto com o porta-voz do Livre.
Carlos Diogo Santos — Foi um bom debate, não tão bom como se esperava. Estavam frente a frente dois candidatos que têm uma visão muito diferente para o país, mas que se esforçaram por falar quase em exclusivo dos pontos que têm em comum. Na Justiça, o Livre e a AD acham importantes consensos partidários alargados e ambos têm ideias para uma reforma, com Rui Tavares a insistir na prevenção da corrupção e Montenegro a garantir que o caso da Madeira não o deixará manietado. A cordialidade foi tanta, que até uma alfinetada do porta-voz do Livre ao tempo de Passos Coelho (“Mal estaremos se voltarmos ao tempo em que o Governo protesta sempre que o TC decide contra medidas suas”) levou Montenegro a sorrir e a entrar na brincadeira: “Acabou por ter graça a formulação que encontrou para o parlamento poder ultrapassar pronúncias constitucionais. Mas eu depois falarei sobre este caso. Peço desculpa pela interrupção”. E nem o aumento das pensões acendeu uma grande discórdia. Quando o cronómetro marcava os 9 minutos e se falava das medidas para os jovens, o líder da AD deixou claro o que até aí se tinha passado: “Aqui temos uma divergência”. Foi das poucas. E, no final, tudo ficou como começou, com o consenso sobre a importância de reter jovens em Portugal.
Miguel Santos Carrapatoso — Debate estranho este entre Luís Montenegro e Rui Tavares. Estranho porque nas raras vezes em que existiu oportunidade para que um e outro pudessem criticar, denunciar, desmontar as respetivas propostas, contiveram-se e desconversaram. Parecia existir um pacto secreto de não agressão. Vai daí, os dois dedicaram-se a ajustar outras contas. Montenegro fez duas referências ao PS (pensões e habitação), Tavares criticou medidas do Chega para a Justiça, talvez esquecendo-se que teve oportunidade de o fazer na véspera – e não o fez. Depois deu-se o velho tique de Rui Tavares: as propostas que o líder do Livre traz para estes debates são “estudar” – estudar adoção do rendimento básico incondicional, estudar a criação da herança social, estudar a semana de quatro dias – sempre embrulhadas em frases de grande efeito. “O Livre acredita que ninguém é tão pequeno que não possa sonhar em grande.” Ok. Mas talvez se exija um bocadinho mais a quem quer crescer nas próximas eleições. Montenegro agradeceu a noite mais descansada.
Pedro Jorge Castro — Faltou uma chávena de chá à frente de cada um, para adornar o tom morninho em que decorreu esta conversa de salão. Rui Tavares não teve nada a ver com o do debate contra Ventura, o que já é muito, mas ficou inibido. Em condições normais, esperar-se-ia que fosse mais duro com o candidato da AD, mas não quis arriscar desgraçar-se de novo. Precisaria de uma vitória clara para recuperar do revés da véspera e reequilibrar a imagem com que sai dos debates. Não o conseguiu. E as suas ideias surgem sempre rodeadas de um certo lirismo inconcretizável, como as heranças sociais para todos os jovens de 5 mil euros à nascença ou o alargamento da semana de 4 dias. Montenegro foi eficaz a explicar propostas mais em detalhe para a justiça e para os jovens, não embarcou em cenários irrealistas e sobretudo não correu riscos neste passeio pelos estúdios da TVI.
Ricardo Conceição — Rui Tavares é eficaz a apresentar propostas, mas admite que em muitas delas vai ser necessário estudar, avaliar e até, quem sabe, criar mais um grupo de trabalho. O co-porta-voz do Livre tem o problema de por vezes esbarrar naquilo que é a realidade do país. Luís Montenegro conseguiu, mais uma vez, apresentar propostas, contrariar as do Livre e até contrapor assumindo a pose de estadista. Claramente, cada um falou para o seu eleitorado e nem seria de esperar outra coisa. Nem a AD consegue votos junto de um simpatizante do Livre nem o inverso. O debate foi civilizado e esclarecedor.
Sara Antunes de Oliveira — Não foi exatamente um debate — e, afinal, quase pareceu que é mais o que une do que o que separa o Livre e a AD. Se só “quase” pareceu, foi mérito de Luís Montenegro, que, sem romper com a cordialidade que marcou a “conversa”, conseguiu de forma muito mais eficaz marcar as diferenças entre as propostas dos dois candidatos. Rui Tavares até teve a primeira palavra, mas acabou por ser levado a reboque dos pontos em que Montenegro quis insistir.
Rui Rocha (IL)-Paulo Raimundo (PCP)
No ano passado, Rui Rocha e Paulo Raimundo discordaram sobre tudo: salários, Saúde e nacionalizações. Raimundo acusou Rocha de se “inspirar” no Governo PSD/CDS e levou com colagem ao PS para a troca.
Nas notas dos avaliadores do Observador, o secretário geral da CDU foi derrotado pelo líder da IL. Pode recordar as avaliações de 2024.
Ana Sanlez — Passar de um debate entre Pedro Nuno Santos e André Ventura para um frente a frente entre Rui Rocha e Paulo Raimundo é como passar de uma linha de alta velocidade para um comboio a vapor. Não foi o debate mais entusiasmante nem o mais útil. A Iniciativa Liberal e o PCP têm visões diferentes do mundo. Para Paulo Raimundo os privados são o papão, os grupos económicos são a causa de todos os males do mundo e o Estado é a salvação. Para Rui Rocha qualquer vestígio de Estado é Estado a mais, os impostos são para baixar ou para acabar e os privados têm a fórmula mágica do crescimento económico. Estes dois homens não estariam de acordo sobre a cor do céu num dia de sol. Rui Rocha deixou cair o slogan inicial e isso foi bom.
Alexandra Machado — Têm sido, e são, os dois líderes com menos à vontade para estes debates e, por isso, o frente a frente não era esperado com grandes expectativas. Até porque são duas visões do país e da economia antagónicas e não ficaram dúvidas (se as houvesse). Um único elo comum. Os temas não se têm distinguido muito de debate para debate, e invariavelmente este caiu na Saúde, nos impostos, nos salários – já se pediam novos temas…. Esta quarta-feira teve um acrescento, depois do juiz de instrução ter libertado sem medidas de coação três arguidos que estavam detidos para interrogatório, indiciados de vários crimes pelo Ministério Público, há 21 dias. Confrontados com este caso, nem Paulo Raimundo, nem Rui Rocha foram assertivos no que pensam sobre a reforma da justiça, acabando por responder com lateralidades. Foi um debate que não aqueceu nem arrefeceu e, claro, manteve-se dentro do tempo – a RTP só prolongou os debates em que esteve André Ventura, tal como esta quarta-feira aconteceu na CNN…. Quanto ao debate entre dois lados opostos, comunistas e liberais, a última pergunta acabou por ser a mais interessante. Estão os respetivos lugares também a votos dia 10 de março? Paulo Raimundo nunca poderia assumir o que acontecerá, não está nas suas mãos; Rui Rocha assumiu-se liberal, o que o levou a garantir que a liderança vai a votos. “Sou liberal, adoro concorrência”…. Não foi isso que o partido de Rui Rocha mostrou em tempos recentes.
Pedro Jorge Castro — Havia o risco de Rui Rocha se deixar embalar pela jóia de adversário que tinha à sua frente e ainda lhe cravar Entradas Permanentes para o próximo Festival do Avante. Mas, em tom cordato, foi desmontando as propostas do PCP, mostrando o seu irrealismo, com perguntas simples sobre custos da nacionalização de vários setores, por exemplo. Também foi eficaz na questão dos aumentos salariais, na defesa das PPP na Saúde e a mostrar como seria ridículo o Estado não comprar medicamentos a privados para passar a produzi-los. Tem pouco carisma, mas foi suficiente para apontar um mundo a cores, em contraponto com o país a preto e branco sonhado pelo seu adversário. O líder comunista deixou finalmente de usar a expressão “questão grossa”, mas acabou a dizer que “a questão central não é como o Paulo Raimundo se vai safar.” Pois não: a questão central é se o PCP vai sobreviver com um líder tão fraco. Simpático, mas fraco: não foi feito para isto.
Miguel Santos Carrapatoso — Um frente a frente estranhamente positivo atendendo à inexistência de vasos comunicantes entre os dois. Mas Paulo Raimundo e Rui Rocha foram a jogo e trocaram argumentos sem caírem naquela tentação juvenil de vender caricaturas um do outro. Os dois têm projetos de país impossíveis (ou indesejáveis, dependendo da perspetiva) para o Portugal de 2024. Ainda assim, Raimundo, que, manifestamente, não se consegue adaptar a este tipo de formato, acabou por ser o menos convincente: não explicou como é que sobe salários por decreto, não quantificou o preço das nacionalizações que deseja fazer e não conseguiu dar uma resposta sólida sobre o Serviço Nacional de Saúde. Rui Rocha, que está a melhorar muito de debate para a debate, teve pela frente o adversário mais fácil desta temporada.
Ricardo Conceição — Alguém ganhou ou perdeu votos? Não. Foi interessante? Sim, muito. Duas visões políticas para o país num confronto rico e civilizado. Rui Rocha e Paulo Raimundo coincidem nos diagnósticos de alguns dos problemas, mas são completamente antagónicos nas terapêuticas. Foi um debate sobre política, sobre caminhos políticos e isso enriquece a democracia. Este terá sido o debate que melhor correu a Paulo Raimundo, no entanto, o secretário-geral do PCP continua a titubear no momento de apresentar as ideias e sobretudo quando confrontado com perguntas difíceis. Rui Rocha está bem preparado, estuda os adversários e não hesita na hora de apresentar as ideias da Iniciativa Liberal. Um debate esclarecedor e muito rico do ponto de vista ideológico.