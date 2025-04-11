A diretora clínica da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra anunciou esta sexta-feira que o novo Hospital de Sintra abrirá “o mais rapidamente possível” para reforçar a resposta cirúrgica e aliviar as urgências do Hospital Fernando Fonseca dos casos não urgentes.

“O novo Hospital de Sintra irá, numa primeira fase, iniciar a atividade cirúrgica com foco nas cirurgias de ambulatório, contribuindo de forma significativa para a recuperação da lista de espera cirúrgica da ULS Amadora/Sintra”, disse Diana Sousa Mendes.

A diretora clínica para a área hospitalar da Unidade Local de Saúde (USL) Amadora/Sintra falava à agência Lusa a propósito do regresso do diretor do Serviço de Cirurgia Geral, Paulo Mira, e de outros três cirurgiões que se tinham demitido em 2024, na sequência do regresso ao serviço de dois especialistas que denunciaram más práticas, que depois de investigadas não se confirmaram.

A instituição espera uma consolidação da operacionalidade plena do Serviço de Cirurgia Geral até ao final de maio, com a integração de mais um especialista este mês e de outros dez até ao final de maio.

Segundo Diana Sousa Mendes, o novo Hospital de Sintra permitirá “aliviar a pressão sobre o bloco operatório do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) e, ao mesmo tempo, aumentar capacidade de resposta e diferenciar a oferta em termos de complexidade cirúrgica”.

Por outro lado, estima que o novo hospital “possa absorver uma parte considerável” dos casos não urgentes no Serviço de Urgência do HFF, um dos maiores na região de Lisboa e Vale do Tejo.

“Com a abertura do novo Hospital de Sintra, contamos com uma redução significativa do número de utentes pouco urgentes, triados com pulseira verde e azul que, atualmente, se dirigem ao HFF, provenientes da região de Sintra”, salientou Diana Sousa Mendes.

Segundo a diretora clínica, esta redistribuição deverá permitir uma maior eficiência na resposta aos casos efetivamente urgentes no HFF, reduzindo tempos de espera, melhorando as condições de trabalho das equipas e aumentando a segurança e qualidade assistencial prestada aos utentes.

O novo hospital, que começou a ser construído em 2021, está situado no Casal da Cavaleira, freguesia de Algueirão-Mem Martins, com área coberta de 10.500 metros quadrados e descoberta de 49.000 m2, representando um investimento da Câmara Municipal de Sintra superior a 62 milhões de euros que irá beneficiar 400 mil utentes.

O Hospital de Sintra conta com serviço de ambulatório, consultas externas e exames, unidade de saúde mental, medicina física de reabilitação, central de colheitas e os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, unidade de cirurgia de ambulatório com bloco de cirurgia e recobro.

Dispõe também de um serviço de urgência básica para servir cerca 60 mil urgências, cerca de metade das realizadas no Hospital Amadora-Sintra, de uma Unidade de Convalescença com 60 camas, Farmácia, unidade de esterilização e ainda um espaço para ensino e formação.