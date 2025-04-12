A vereadora do Bloco de Esquerda na Câmara de Almada defendeu esta sexta-feira a necessidade de mobilizar todos os instrumentos públicos existentes para que as pessoas retiradas do Ginjal, Cacilhas, consigam arrendar casa com valores compatíveis com os seus salários.

Joana Mortágua, deputada e vereadora da Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, falava à agência Lusa depois de uma visita às instalações temporárias de acolhimento da comunidade residente do Ginjal, que foi retirada da zona na sequência da situação de alerta da Proteção Civil.

“O que é preciso agora é garantir que os instrumentos de políticas públicas resolvam a vida destas pessoas daqui a duas semanas. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) terá de entrar com o programa Porta de Entrada de habitação de emergência para ajudar estas pessoas a pagar rendas que, com os seus salários, não conseguem”, disse.

Na quinta-feira, a autarquia de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, interditou a circulação de pessoas no Cais do Ginjal, desde as proximidades do terminal fluvial de Cacilhas até aos estabelecimentos de restauração existentes no Olho-de-boi, devido ao estado de degradação extremo da zona, decretando a “situação de alerta”, nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil.

As pessoas que viviam naquela zona, em edificados devolutos, tiveram de sair, ficando alojadas durante duas semanas na Escola Secundária Anselmo de Andrade, em Almada.

Joana Mortágua adiantou que a questão do realojamento de pessoas que são retiradas dos locais onde vivem é um problema transversal, defendendo que quando isso acontece tem de haver respostas públicas de habitação.

“As pessoas mal ou bem, por falta de alternativa, encontraram estas soluções, improvisando habitações, não por quererem, mas porque o mercado da habitação está como está. De um dia para o outro há uma autoridade que chega, que os põe na rua e os deixa à mercê do mercado e a conclusão é mais barracas e mais população sem-abrigo”, disse.

Relativamente a este caso, Joana Mortágua disse que o IHRU ainda não foi contactado, o que considera preocupante.

“Neste momento já deviam estar mobilizados todos os organismos públicos. Vamos acompanhar a situação. Não podemos permitir que a crise da habitação crie campos de refugiados internos e em Almada isso vai acontecendo. Desalojamentos e desocupações sem alternativa, que criam refugiados internos. Precisamos de garantir que estas pessoas saem daqui com soluções, com projetos de vida”, disse.

A interdição de circulação de pessoas no Cais do Ginjal, em Cacilhas, vigora até 1 de maio, mas pode ser prolongada em função das soluções encontradas até essa data.

Segundo a presidente da Câmara Municipal de Almada, o estado de degradação extrema desta zona do domínio público hídrico, e tendo em conta as avaliações técnicas do Serviço Municipal de Proteção Civil da Almada, não deixou outra opção que não a interdição de circulação no espaço de forma a garantir a segurança de pessoas e bens naquela zona.

“Estamos a tentar encontrar uma solução que permita reabrir aquele acesso o mais rapidamente possível, desde que estejam garantidas as condições de segurança“, frisou.