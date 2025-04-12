O Ministério Público acusou dois arguidos de tráfico de estupefacientes a partir de um armazém em Barcelos, distrito de Braga, de onde expediram 4.865 encomendas, intercetadas 958 com estupefaciente, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a Procuradoria-Geral Regional do Porto refere que os arguidos atuaram sob as ordens de uma outra pessoa, que arrendou um armazém em Barcelos expressamente para a atividade de tráfico de droga.

“Os arguidos assumiram a gestão dos recursos humanos, materiais, produtos e encomendas e, ainda, o corte, preparação, pesagem, embalamento e envio, por meio aéreo, para milhares de clientes do estupefaciente”, acrescenta.

O produto estupefaciente, em modo de encomendas, foi distribuído em território nacional e, sobretudo, no estrangeiro, nomeadamente Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Eslováquia, Áustria, Dinamarca, Holanda, Hungria, Croácia, Suécia e Roménia.

Apenas entre agosto e inícios de outubro de 2024, os arguidos, a partir de Barcelos, expediram 4.865 encomendas, sendo intercetadas 958 com estupefaciente.

Das encomendas intercetadas e das buscas realizadas resultou a apreensão de cerca 10.907 micro selos contendo LSD, 449 quilos de canábis resina, 1.236 quilos de canábis folha e 1.530 quilos de géneros alimentares, como gomas, bolachas, óleos, contendo preparados de canábis.

O MP descreve na acusação que o líder da atividade criminosa se dedicava, desde 2020, e com a colaboração dos arguidos, à expedição, distribuição e comercialização de estupefaciente, já o tendo feito através de armazéns na Suíça, França e República Checa, entretanto desativados.

Em julho de 2024, deslocalizou a sua atividade criminosa para território nacional, arrendando instalações em Barcelos e contratando os serviços de uma empresa de logística internacional para assegurar a expedição das encomendas.

Os arguidos estão acusados de tráfico de estupefacientes agravado.