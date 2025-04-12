As autoridades de Nova Iorque estão a investigar um caso decorrido no sistema metropolitano de Manhattan, no qual um homem aparentemente falecido terá sido sujeito a um roubo por parte de uma passageira, sendo mais tarde alvo de uma violação sexual e de novo furto por parte de um outro suspeito.

O incidente, escreve o The Guardian, terá decorrido na madrugada de quarta-feira, na linha R do metro de Nova Iorque, perto da estação de Whitehall Street. Segundo um comunicado da polícia, citado pelo jornal britânico, as câmaras de vigilância captaram “um indivíduo não identificado que teve contacto sexual com um homem adulto inconsciente e sem reação”.

Apesar de não confirmar se a vítima encontrava-se viva no momento do crime, o jornal local Gothamist apurou junto dos trabalhadores do metro que estes tinham recebido indicações das autoridades quanto às buscas por um homem que tinha tido relações sexuais com “um cadáver humano”.

O comunicado público da polícia não adiantou mais pormenores quanto à identidade quer da vítima, quer do agressor, mas divulgou as imagens de vigilância onde é possível ver um homem a transportar uma mochila preta e de boné de basebol azul, vestido com um casaco preto com capuz, uma camisola amarela com capuz, calças de ganga azuis e ténis vermelhos e brancos.

Segundo o Gothamist, as autoridades fizeram também saber que o suspeito — entretanto identificado como Carlos Garcia, um homem de 51 anos — foi visto a tirar objetos dos bolsos da vítima antes de violar o cadáver e fugir.

De resto, esse não foi o primeiro furto sofrido pela vítima. Os mesmos meios de comunicação revelam também que, 30 minutos antes do ataque de Garcia, uma mulher foi captada pelo mesmo sistema de videovigilância a “retirar bens desconhecidos” da vítima antes de fugir do local. Imagens desta suspeita foram também divulgadas, tratando-se de uma mulher negra vestida com camisola amarela com capuz, calças pretas e um boné de basebol preto.

Segundo o The Guardian, a vítima terá aparentemente morrido de causas naturais antes de ambos os crimes. Ainda não foi efetuada qualquer detenção relativa a este caso.