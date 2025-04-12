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Caminhar por colinas, nadar em rios e visitar locais históricos. Podia ser uma visita guiada normal, por um destino turístico, mas trata-se de uma nova iniciativa do governo israelita para abrir o turismo para a região síria que foi ocupada por Telavive com a queda do regime de Bashar Al-Assad em dezembro. Bi-diariamente, e a partir deste domingo até ao próximo, turistas de todo o mundo vão poder embarcar num autocarro blindado sob escolta militar por um território contestado por três países.

Os bilhetes para estas visitas pela região das Colinas de Golã esgotaram quase imediatamente após terem sido colocados à venda. Foram organizadas pela divisão 210 das Forças de Defesa de Israel e o mesmo esquadrão vai ser o responsável por acompanhar os turistas por mais de dois quilómetros de território ocupado da Síria, incluindo o Monte Hermon, com vista para a capital Damasco, e as Fazendas de Sheeba — o local onde Deus terá aparecido diante Abraão, segundo as escrituras — que pertence ao Líbano, mas também ocupado por Israel. Concluída a caminhada, existe espaço para banhos no rio Ruqqad, que desagua na fronteira com a Jordânia.

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Apesar de se garantir a escolta militar, as forças militares israelitas admitem que as excursões podem ser canceladas em cima da hora se surgirem dúvidas sobre a segurança no terreno. Benjamin Netanyahu, em dezembro passado, “obrigou” as forças do novo governo sírio a abandonar esta região, mantendo missões permanentes das IDF no terreno. Questionados pelo jornal Haaretz, as autoridades de Israel dizem que as visitas guiadas são “em território israelita”, independentemente de não ser reconhecido pela comunidade internacional como tal.

“Regressar a um norte mais seguro” é o nome da iniciativa que visa “recuperar o património e o turismo da região”, para além de ser uma forma alternativa de “contar a história das batalhas travadas durante a guerra” com Hezbollah, a norte, enquanto combatiam o Hamas, na Faixa de Gaza. Para além das IDF, as visitas são organizadas pelo conselho regional.